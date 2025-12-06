'Ah, ovo je pravo 'božićno srce''. Veseli žiri su ovaj put oduševili vaši detalji ispod jelki

Polako dopiru mirisi blagdana iz domova, pripremaju se kolačići, stavljaju lampice i kite drvca. I neki su članovi našeg božićnog žirija već ukrasili svoje stanove, ali nećemo vam odati koji. Iako pretpostavljamo da biste bez problema pogodili. No to nije pomoglo da se poštede posla, nisu uspjeli izbjeći zadatak još jednog ocjenjivanja vaših božićnih jelki. Pa evo njihovih najnovijih ocjena.

Foto: Željka Sakač

DJED MRAZ:

Ovo je pravo božićno dočekivanje! Ovaj ulaz u prostoriju s ukrasima i svjetlima stvara nevjerojatnu atmosferu. Drvce je jednostavno, ali prekrasno ukrašeno s puno svjetala i klasičnim crvenim i zlatnim tonovima. I naravno, pas koji pozira – nevjerojatno simpatično! Možda bi moglo biti malo više ukrasa na samom drvcu, ali sve u svemu, jako ugodna, topla slika.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Oh, ovo je pravo božićno čudo! Ukrasiti hodnik s toliko detalja, plus predivno drvce, to je pravo blagdansko čudo. Ukusi su vrlo usklađeni, s crvenom, zlatnom i zelenom, a dodani su i lijepi, klasični ukrasi. Uopće nije pretrpano, a svjetla stvaraju tu nježnu, čarobnu atmosferu. Jedini mali minus je što nedostaje malo više boja na samom drvcu.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Oooo, ovo mi se stvarno sviđa! Toliko svjetala i detalja stvaraju stvarno veselu atmosferu. Drvce je savršeno za obiteljsku atmosferu, a pas s poklonima u pozadini čini cijelu sliku potpunom. To je ono što volim – veselo, s puno života i energije, ali i osjećaja doma.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce i prostor su savršeno ukrašeni za topli božićni doček! Ima sve – svjetla, boje, i toplinu obiteljskog prostora. Osim što možda drvce nije previše bogato ukrašeno, cijeli prostor i atmosfera stvaraju nevjerojatnu harmoniju.

Prosječna ocjena: 8.7/10

Foto: Katarina Brekalo

DJED MRAZ:

Ovo je božićna elegancija u najboljem izdanju! Svijetleći efekti, bijele mašne i nježni tonovi boja stvaraju atmosferu savršene, profinjene Božićne bajke. Iako je vrlo jednostavno, baš je to ono što mi se sviđa – minimalizam s dodanim luksuzom. Možda bih volio još malo više razigranosti, ali sveukupni dojam je top!

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Ova drvca su zaista elegantna! Ispunjena su nevjerojatnim detaljima – mašne, kuglice, sve u blagim tonovima koji stvaraju svjež i sofisticiran izgled. To je božićna elegancija koja ostavlja dojam. Jedini komentar je da bi malo boja moglo dodati još više živahnosti, ali u cijelosti, ovo je prekrasno.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Aaa, ovo mi se stvarno sviđa! Ovaj minimalizam i nježna paleta boja donose onu pravu mirnu, božićnu atmosferu. Iako nije najšarenije drvce, ima onu unutarnju ljepotu i harmoničnost. Tko voli jednostavnost s daškom glamura, ovo je idealno!

Ocjena: 8/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je elegantno, profinjeno i minimalistički ukrašeno. Iako nije najšarenije, donosi mirnu i luksuznu atmosferu, a bijele mašne i svjetla stvaraju harmoničan dojam. Idealno za ljubitelje jednostavnosti s dodatkom glamura.

Prosječna ocjena: 8.3/10

Foto: Kristina Žugaj-mikulić

DJED MRAZ:

Oho, ovo je pravo božićno drvce, klasično i simpatično! Crvena i zlatna kombinacija? Bez greške! Sviđa mi se što je usmjereno na tradicionalni izgled, uz svjetla koja daju taj pravi božićni sjaj. Možda bih samo dodao još malo više ukrasa da donji dio ne izgleda tako praznjikavo, ali to je sitnica. Ukupni dojam – zaista top!

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Divno! Drvce ima savršenu ravnotežu između tradicije i modernog izgleda. Crvene kuglice, zlatni detalji i svjetla donose pravi božićni ugođaj. Jaslice ispod drvca dodaju poseban šarm i još više doprinose obiteljskoj atmosferi. Iako možda nije najglamuroznije, ima onu dušu koju tražim.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Ah, ovo je pravo ''božićno srce''! Drvce je ispunjeno ljubavlju, a točno to volim! Svjetla, boje, sve izgleda tako ugodno. Jaslice donose pravi osjećaj topline i obiteljske bliskosti. Fali samo malo više boja, ali sve u svemu, stvoreno za obiteljski užitak i blagdane!

Ocjena: 8/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je toplo, tradicionalno i puno je ljubavi i pažnje u svakom detalju. Ukrašeno je u klasičnim božićnim tonovima s posebnim naglaskom na obiteljsku atmosferu kroz jaslice. Idealno za one koji traže mirnu i udobnu božićnu atmosferu.

Prosječna ocjena: 8.3/10

Foto: Margareta Gregorić

DJED MRAZ:

Oho, ovo je klasičan božićni glamur! Drvce je elegantno i posve usmjereno na crvenu boju, a ta ogromna crvena mašna na vrhu daje mu doista specifičan šarm. Ukrasima se nije pretjeralo, ali sve je usklađeno i ima tu božićnu toplinu. Volim kako sve izgleda u prostoru, ali možda bi drvce moglo imati još malo više ukrasa, ali – u jednostavnosti leži ljepota!

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Oh, ovo je božićna sofisticiranost! Prekrasna crvena, savršeno raspoređeni ukrasi i svjetla koja donose tu magičnu atmosferu. Mašna je ogromna i točno u središtu pažnje. Volim ovu mirnu, elegantnu atmosferu, a i prostor je savršeno usklađen. Iako je jednostavno, ovo drvce ima sjaj i dušu.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Zdravo, božićna čarolijo! Sve je toliko usklađeno, a crvene kuglice i mašna daju veselu energiju, dok svjetla čine prostor još toplijim. Ovo je ujedno i klasično i moderno, a osjećam se kao da je upravo stvoreno za obiteljsku atmosferu. Drvce je elegantno i veselo, savršeno za ljubitelje stila i tradicije.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je jednostavno, elegantno i puni prostor toplinom. Crvena boja i velika mašna daju mu poseban šarm, a sve izgleda usklađeno i harmonično. Idealno je za ljubitelje sofisticiranog, ali veselog božićnog ugođaja.

Prosječna ocjena: 8.7/10

Foto: Monika Tvrtkovic

DJED MRAZ:

E pa ovo je već prava božićna zabava! Crvena boja na ovom drvcu dominira i sve izgleda tako veselo i živo, ali malo je previše svega – puno mašni, puno kuglica, puno crvene... Ipak, to je ujedno nevjerojatno zabavno! Samo bih možda volio da nije toliko pretrpano, ali veselje je tu. A vlak oko drvca? To mi je pravo iznenađenje i baš je simpatično!

Ocjena: 7/10

BAKA MRAZ:

Ovo je prava božićna ekstravagancija! Crvena i zlatna boja dominiraju, a tu su i svi mogući božićni simboli: od mašni do cvjetića. Ukusi su izvrsno usklađeni, ali sve je jako bogato – možda pomalo prebogato za moj ukus. No, moram priznati da je u svojoj raskoši šarmantno, a božićna atmosfera je stvarno prisutna.

Ocjena: 8/10

SOB RUDOLF:

Jao, ovo je pun pogodak za sve koji vole razigranu i veselu atmosferu! Boje su super, a taj vlak ispod drvca je čista čarolija. Volim što ima toliko elemenata – i mašni, i ukrasa, i malih patuljaka, i svjetla. Ovo je drvce puno božićne radosti, bez obzira na to što je možda pomalo pretrpano. Definitivno ima onu čaroliju koja privuče osmijeh na lice!

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je veselo, razigrano i potpuno ispunjeno božićnim detaljima. Iako mu fali malo minimalističkog dojma, savršeno je za obiteljsku atmosferu i one koji žele veselo, šareno i bogato drvce. Vlak oko drvca pravi je hit!

Prosječna ocjena: 8/10

