TKO JE JEAN-MICHEL NICOLIER? /

Vidio tenk kako gazi fiću pa došao: Ponio je hrabro srce i lančić s križem koji mu je dala majka

Rođen je prvog srpnja 1966. godine u Francuskoj i samo nekoliko dana nakon što je proslavio 25. rođendan odlučio je doći pomoći u obrani Hrvatske. Kao dragovoljac priključio se Hrvatskim obrambenim snagama, najprije na ratištu kod Karlovca, a potom je s posljednjim dragovoljcima HOS-a, koji su ga od milja zvali „Francuz“, stigao u Vukovar.

Tamo je 9. studenoga ranjen u obrani gradske četvrti Sajmište, a nakon pada Vukovara Nicolier je, zajedno s ranjenicima i civilima, odveden iz bolnice na Ovčaru, gdje je nestao u noći s 20. na 21. studenoga, kada je, prema svjedocima, brutalno pretučen i ubijen.

Tko je bio Jean-Michel Nicolier u očima svojih suboraca i prijatelja? Više pogledajte u prilogu. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
29.10.2025.
19:23
Ružica Đukić
Jean-michel NicolierVukovarOvčara
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx