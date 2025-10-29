'BORBA IDE DALJE' /

Obitelj Jean-Michela konačno dočekala ovaj dan: Doznajemo gdje će ga pokopati

Nakon 34 godine pronađeno je tijelo Jean-Michel Nicoliera, jednog od heroja Domovinskog rata koji je ubijen na Ovčari 1991. Njegovo tijelo identificirano je u Vukovarskoj bolnici s posmrtnim ostacima još tri ubijene osobe.

Na procesu identifikacije bili su njegova majka, brat i nećak. Jean-Michel Nicoliera se kao francuski dragovoljac Domovinskom ratu priključio u ljetnim mjesecima 1991. godine. U Vukovaru je kao pripadnik HOS-a sudjelovao u obrani grada sve dok nije ranjen. Odvezen je u bolnicu gdje je dočekao pad grada. Iz bolnice su ga pripadnici JNA i srpskih paravojnih postrojbi, s ostalim hrvatskim braniteljima i civilima, odveli na Ovčaru gdje je prema iskazima svjedoka brutalno pretučen te potom i pogubljen. 

'Jean Michel me zvao kad je već bio tu u Hrvatskoj za vrijeme Domovinskog rata. Čula sam se s njim telefonom. Uvijek je spominjao kako su Hrvati dobri ljudi i bio je u pravu. Mislim na sve druge obitelji koje još traže svoje omiljene i nestale. Želim da i druge obitelji, drugi roditelji dožive ovu radost koju danas ja osjećam. Borba ide dalje, mislim i na druge obitelji nestalih koji još uvijek čekaju', rekla je majka Jean-Michel Nicolier, Lyliane Fournier. Doznajemo da obitelj planira Jean-Michela pokopati u Vukovaru. Više pogledajte u prilogu

29.10.2025.
16:49
Bojan Uranjek
Jean Michel NicollierOvčaraPosmrtni Ostaci
