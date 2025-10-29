MJESTO ZLOČINA /

Louvre nakon pljačke postao turistička atrakcija: 'Ludilo je, nema nikakve kontrole...'

A nakon nedavne pljačke pariškog muzeja Louvre, lokacija na kojoj su lopovi izveli svoju operaciju postala je - turistička atrakcija! Turisti kažu da je to mjesto vrijedno posjeta, baš kao i ostale znamenitosti u Parizu. U međuvremenu su dvojica muškaraca povezanih s krađom uhićena, a dvojica su i dalje na slobodi. Draguljima, za sada, nema traga no, njihovo mjesto zločina mnogi žele vidjeti.  'Ovo je sada najpoznatije mjesto. Prije nisam ni znao za njega. Ali ludilo je, nema nikakve kontrole, ništa', kaže Alberto, turist iz Italije.

29.10.2025.
17:00
RTL Danas
LouvreParizMuzejDragulji
