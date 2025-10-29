Donosimo odgovore iz rubrike 'Pitamo vas': Hrvati otkrili što im je slagala umjetna inteligencija

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PROVJERILI SMO /

Lav još nije papa jer je Franjo i dalje živ, dok Donald Trump nije predsjednik Amerike. To su samo neki od primjera halucinacija umjetne inteligencije koja griješi puno više nego što mislimo.

Nova studija Europske radio-difuzijske unije testirala je AI chat botove stotinama činjeničnih pitanja, od povijesti do aktualnih vijesti.

Rezultat je bio poražavajuć jer se stopa pogrešaka kretala od 15 do čak 40 posto. Odgovori nisu bili samo krivi, već često i potpuno izmišljeni uz navođenje nepostojećih izvora.

U našoj stalnoj rubrici 'Pitamo vas', pitali smo vas što je vama slagala umjetna inteligencija, a sada donosimo neke od odgovora