Jesu li Svetina i Dinamo u sukobu i što slijedi? 'Jedna stvar svima mora biti jasna'

Saša Pavličić Bekić, član Nadzornog odbora Dinama i poznati odvjetnik, gostovao je u podcastu Net.hr-a Maksanov korner i po prvi put progovorio o demokratizaciji Dinama. Sa Sašom Pavličićem Bekićem prošli smo, u više od sat vremena razgovora, brojne teme.

Napeti odnosi

Saša Pavličić Bekić otvoreno govori o ključnim temama koje oblikuju sadašnjost i budućnost zagrebačkog kluba. Od povijesnog procesa demokratizacije i novog statuta, preko konkretnih planova za izgradnju stadiona u Maksimiru, do zategnutih odnosa sa Zagrebačkim nogometnim savezom (ZNS) na čelu s Tomislavom Svetinom, Saša Pavličić Bekić ponudio je jasan uvid u viziju nove uprave i otkrio situaciju sa ZNS-om.

Odnosi sa Zagrebačkim nogometnim savezom, nakon ponovnog izbora Tomislava Svetine za predsjednika, postaju sve napetiji. Pavličić Bekić tvrdi da Dinamo nema osobni sukob sa Svetinom, već se radi o principijelnoj borbi za vrijednosti koje su uveli i u vlastiti klub.

"Nemamo mi sukob s Tomislavom Svetinom ili ZNS-om, ali mi nećemo sigurno odustati od demokratizacije i veće transparentnosti Zagrebačkog nogometnog saveza i to mora svima biti jasno", odlučno poručuje.

"Ako smo uspjeli izboriti demokratizaciju Dinama, onda budite uvjereni da ćemo se izboriti i za demokratizaciju ZNS-a. Borba za demokratizaciju i veću transparentnost ZNS tek počinje", tvrdi Saša Pavličić Bekić.

O izbacivanju Dinama i Futsal Dinama iz Izvršnog odbora ZNS-a

Odluku da se Dinamo i Futsal Dinamo uklone iz Izvršnog odbora ZNS-a nije htio detaljno komentirati, prebacujući odgovornost na one koji su je donijeli.

"To ćete morati pitati one koji su to napravili. Naravno da mi smatramo da bi trebalo biti drukčije."

Unatoč ovom potezu, uvjeren je da Dinamo neće ostati bez utjecaja...

"Neće Dinamo ostati bez utjecaja u Zagrebačkom nogometnom savezu. To niti može, niti će biti tako, jer Dinamo je ipak perjanica zagrebačkog nogometa. I ako je netko zamislio drukčije, to tako neće ići", samouvjereno je izjavio.

Netransparentni statut ZNS-a i 'indikativni' potezi

Pavličić Bekić posebno je istaknuo problematičnim način na koji je ZNS funkcionirao, navodeći kao primjer promjenu statuta koja se dogodila neposredno nakon dolaska nove uprave u Dinamo.

"Indikativno je da je Statut tada 2024. godine promijenjen. Mi smo ušli u Dinamo 10. ožujka, a 28. ožujka su bili promijenjeni. Taj statut nije nigdje objavljen. Zagrebački nogometni savez se mora otvoriti javnosti, kao što se Dinamo otvorio", kritičan je član Nadzornog odbora Dinama Saša Pavličić Bekić.

Vizija Dinama za ZNS je jasna. Savez mora biti transparentan, decentraliziran i raditi u interesu svih zagrebačkih klubova, a ne samo uskog kruga ljudi. Prvi preduvjet za to, smatra, jest ulaganje u infrastrukturu koja je ključna za razvoj talenata i opstanak manjih klubova.

Borba za moderni Dinamo, čini se, vodi se istovremeno na više frontova – onom infrastrukturnom, gdje se nazire svjetlo na kraju tunela, i onom političkom, gdje bitka za transparentnost i demokraciju tek predstoji.

Vizija Dinama za ZNS je jasna. ZNS mora biti transparentan, decentraliziran i raditi u interesu svih zagrebačkih klubova. Borba za moderni Dinamo, čini se, vodi se istovremeno na više frontova. S jedne strane je infrastrukturni, gdje se s projektom stadiona nazire svjetlo na kraju tunela. S druge je onaj politički, gdje bitka za transparentnost ZNS-a tek predstoji. Uspjeh na oba fronta, vjeruje nova uprava, nije samo pitanje rješavanja dugogodišnjih problema, već i ključan preduvjet za Dinamov iskorak na još višu europsku razinu, ali ne samo iskorak za Dinamo, nego i za sve ostale klubove koji spadaju pod ingurenciju ZNS-a.