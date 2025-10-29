Rivalstvo koje se zaoštrilo u posljednje dvije sezone: Dijelili su titule, ali ne i pobjede

Subota i prvi dan studenog donose jedan od derbija u SHNL-u. Na Maksimiru se susreću Dinamo i Rijeka u sklopu 12. kola domaćeg prvenstva.

Iako se prije samo nekoliko tjedana, pa čak i dana, činilo da će Dinamo u puno boljoj atmosferi od svoga suparnika dočekati ovaj derbi, situacija se dramatično okrenula i optimistični duh je na strani Riječana. Oni su u nizu od četiri utakmice bez poraza, a posebno vesele posljednje dvije utakmice na kojima je Rijeka pobijedila Spartu iz Praga u Konferencijskoj ligi pa onda i Osijek u domaćem prvenstvu.

Čini se da je ekipa s Kvarnera kliknula, kako je počela sve bolje i uspješnije prihvaćati zamisli trenera Victora Sancheza i duh među riječkim igračima i navijačima je neusporedivo bolji u odnosu na prije mjesec dana.

Dinamo je s druge strane taj duh pokvario. Prvo s neuvjerljivom predstavom u Švedskoj gdje je protiv Malmöa važan bod izvučen u posljednjim sekundama, a posebice u ponedjeljak porazom od Vukovara. Tome je prethodio i poraz od Lokomotive te pobjeda nad Osijekom nakon koje su također uslijedila kritike.

Dinamo dominira u međusobnim ogledima, ali najveća pobjeda pripala je Rijeci

Ipak, za ovaj pregled ćemo se vratiti u povijest, i to vrlo blisku. Pogled na međusobne okršaje Dinama i Rijeke u posljednje dvije sezone daje zanimljivu situaciju. Naime, u devet susreta (dvije sezone prije ove, i jedna utakmica ove sezone) Rijeka je slavila samo u jednoj, iako je omjer u osvojenim titulama prvaka 1:1.

Dinamo i Rijeka u posljednje su dvije sezone produbili svoje rivalstvo jer su međusobni ogledi izravno odlučivali o prvaku. Ova jedna spomenuta pobjeda Rijeke posebno je urezana u pamćenje navijača oba kluba. Bilo je to u veljači ove godine. Rijeka je slavila s 4:0, potpuno ponizila Cannavarov Dinamo i, mislilo se tada, izbacila Dinamo iz borbe za naslov.

Ipak, sljedeći međusobni ogled, krajem travnja na Maksimiru, vratio je Dinamo u igru. Tada je Dinamo u teškoj utakmici slavio 1:0 pogotkom Marka Pjace. U tome trenutku, činilo se da se Dinamo vratio u borbu za titulu, ali bio je to samo sindrom kokoške kojoj se odreže glava - ona još malo trčkara, ali najzad padne. Tako je i Rijeka, krajem svibnja prva prošla ciljem i došla do svoje druge titule prvaka Hrvatske.

Sezonu prije, 2023./24., situacija je bila obrnuta. Dinamo je slavio u 3 od 4 ogleda uz jedan remi. Posebice u sjećanju ostaje posljednji susret s početka svibnja. Tada su Bruno Petković i Arber Hoxha zabili za preokret Dinama na Rujevici i Dinamu donijeli naslov.

Ove sezone, Rijeka i Dinamo su se susreli u trećem kolu. Uraganskim prvim poluvremenom Dinamo je došao do dva pogotka. Đalovićeva Rijeka preuzela je inicijativu u drugom dijelu, svom snagom navaljivala na gol Modrih, ali ostalo je 0:2.

U subotu se nove karte miješaju

Subotnja utakmica dočekuje se u prilično drukčijem kontekstu. Dinamo je na drugom mjestu, tri boda iza Hajduka, dok je Rijeka daleko od bitke za vrh, na sedmom mjestu, osam manje od Dinama. Ipak, kao što smo napomenuli u uvodu u tekstu, moral na Rujevici naglo je porastao, dok je momčad iz Zagreba pod velikim pritiskom nakon kiksa u Vinkovcima.

Sanchez je kritike pretvorio u hvalospjeve u posljednjim tjednima, dok se Mariju Kovačeviću dogodilo obrnuto. Subota bi mogla promijeniti sve.

