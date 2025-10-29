'Profesor' o okršaju Dinama i Rijeke: 'Prije svega, time sam iznenađen...'

Nadolazećeg vikenda, u subotu 1. studenog, na blagdan Svih Svetih, na Maksimiru će Dinamo i Rijeka odigrati derbi 12. kola SHNL-a, a tu utakmicu je za Net.hr najavio proslavljeni hrvatski trener Branko Ivanković.

Dinamo u derbi ulazi nakon neočekivanog poraza na gostovanju u Vinkovcima od Vukovara, zadnje momčadi na tablici, a Rijeka je u posljednjem kolu s velikih 4:2 pobijedila Osijek.

Utakmicu Dinama i Rijeke u subotu 1. studenog pratite u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr od 16.00 sati

Naš sugovornik Branko Ivanković s nadimkom "Profesor", koji nije zaradio samo zbog taktičke potkovanosti već i zbog formalnog obrazovanja, izgradio je karijeru koja se proteže od varaždinskog Varteksa do izborničkih klupa Irana, Omana i Kine. Ipak, za domaću javnost najdublji trag ostavio je na klupi zagrebačkog Dinama, na čijoj je klupi bio u tri mandata, dok je važnu epizodu u svom razvoju imao i u HNK Rijeci.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To Ivankovića čini savršenim sugovornikom za razgovor o ovom derbiju Dinama i Rijeke.

"Pa prije svega, iznenađen sam da se ta utakmica igra prvog na dan Svih svetih, na praznik kad ljudi posjećuju grobove svojih umrlih i zaista ne vidim zašto je ta utakmica prebačena s petka na subotu. Naravno da u Dinamu situacija sigurno nije dobra. Od prve utakmice u Osijeku mislio sam da će Dinamo imati jednu apsolutnu dominaciju u ligi. Da će očekivano biti prvaci i da će vrlo autoritativno osvojiti prvenstvo. Nakon ove utakmice s Vukovarom, naravno da je to sve pod velikim upitnikom. I dalje mislim da će Dinamo biti prvak, ali da će biti puno teže, da će biti puno veća borba, da će biti puno više neizvjesnosti u u prvenstvu. Jasno da Dinamo pod svaku cijenu mora pobijediti u subotu da mora nastaviti taj pobjednički niz i zbog sebe i zbog lige, a naravno kasnije i zbog europskih utakmica, tako da vjerujem da će se na taj način i pripremiti, da će na taj način nastupiti, da će na taj način i krenuti u utakmicu. Za razliku od Rijeke koja se vratila, rekao bih, u onu šampionsku formu koju je imala prošle sezonu. Utakmicu protiv Osijeka su vrlo impresivno odigrali. Ono što mene jako kod svake momčadi veseli da su pokazali jednu strast, jednu svježinu, jedno veselje u igri koje nije bilo kod igrača Dinama u dosadašnjim utakmicama. Rijeka će sigurno tražiti potvrdu svoje forme, što je jedino normalno i logički, jasno je da bi se i dobrim rezultatom maksimalno priključila u sam vrh ljestvice", rekao je Ivanković na početku razgovora.

Foto: Slavko Midzor/pixsell

Rijeka može iznenaditi

Potom je istaknuo kako smatra da Rijeka može iznenaditi Dinamo na Maksimiru:

"Apsolutno mogu iznenaditi, pokazali su u zadnjoj ili zadnje dvije utakmice da imaju igrače koji imaju kvalitetu. Pokazali su u masu utakmica da mogu, da znaju. Siguran sam da će pokušati napraviti sve da izvuku dobar rezultat u Maksimiru."

Za slab nastup nakon europskih utakmica nema opravdanja

Poraz Dinama od Vukovara u prethodnom kolu HNL-a bio je najveće dosadašnjeg dijela prvenstva. Plavi su u taj susret ušli nakon utakmice kod Malmoa (1:1) u Europskoj ligi, koju su odigrali u četvrtak i opet im se dogodilo da podbace u HNL-u poslije ispita u Europi.

"Pa ja se ne slažem osobno s tom nekakvom pričom. Ne vidim niti jedan normalan i zdravi razlog da se podbaci u domaćem prvenstvu, osobito nakon dobrih rezultata u Europi koji trebaju biti dodatni motiv, dodatni stimulans, dodatna energija i strast u samoj utakmici. To ne prihvaćam, ne priznajem i ne priznajem zamor da se igrač nakon četiri dana ne može oporaviti."

"Igrači koji primaju 400, 500, 600 tisuća eura godišnje da mogu biti umorni uz sve resurse koje imaju na raspolaganju ne samo igrači Dinama, nego bilo koje momčadi u hrvatskoj ligi, gdje su standardi rada i infrastruktura bitno drugačiji nego prije 25-30 godina. Ponavlja se - znači da nije dobro. Reći ću vam jedan primjer. Bio sam trener Dinama i igrali smo s Ajaxom u četvrtak 120 minuta. U petak znate i sami u kakvom stanju su bili igrači u subotu i u nedjelju su igrali u Splitu s Hajdukom i pobijedili 2:1. Još su me pitali tko je igrao 120 minuta u četvrtak, Dinamo ili Hajduk". zaključio je.

