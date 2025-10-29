Odbio Dinamo i postao Vatreni, a sada u višemiljunskom transferu odlazi u Rusiju
Ovo ljeto htjeli su ga vratiti na Maksimir, no igrač je procijenio kako mu je, za njegov razvoj, bolji ostanak u Slavenu
Prema pisanju Germanijaka, velika nada hrvatskog nogometa, Adriano Jagušić, mogao bi put Rusije. Jagušić, mladi reprezentativac Hrvatske, nedavno je dobio pretpoziv Zlatka Dalića za seniorsku reprezentaciju, a sada bi mogao otići u bivši klub Vedrana Čorluke – Lokomotiv Moskvu.
Lokomotiv je Slavenu za bivšeg juniora Dinama ponudio sedam milijuna eura, što bi bio najveći transfer u povijesti Slaven Belupa, srušivši trenutni rekord Nikole Katića za preko četiri milijuna eura, i drugi najveći transfer iz HNL-a iz nekog kluba koji nije Dinamo ili Hajduk, nakon Rijekinog Andreja Kramarića. Germanijaku je informaciju potvrdio Jagušićev agent Matej Škegro, nadodavši da ga prate i dva Bundesligaša.
Jagušić je u Slaven Belupo stigao 2021. iz Dinama, a Dinamo ga je želio ovog ljeta vratiti. Jagušić je procijenio kako mu je za njegov razvoj bolji ostanak u Slavenu, što se pokazalo kao ispravna odluka, a budući koliko Rusi nude teško da će se uskoro vratiti u Dinamo. Transfermarkt Jagušića trenutno procjenjuje na 1,80 milijuna eura, no to je bilo prije pretpoziva u reprezentaciju.
