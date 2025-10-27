Veliko iznenađenje na popisu izbornika Dalića! Pozvao HNL igrača koji nije iz 'velike četvorke'

Mlada zvijezda Slaven Belupa, Adriano Jagušić, nakon sjajnih izvedbi u dresu Farmaceuta našao se na popisu izbornika Zlatka Dalića za posljednje dvije kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi 2026.

Jagušić, produkt Dinamove škole nogometa, stigao je u Slaven 2021. godine, a na scenu je izbio prošle godine. Od tada je eksplodirao, pa tako ove sezone ima četiri pogotka i pet asistencija u 12 nastupa za klub iz Koprivnice, što i ne čudi pažnju sa svih strana. U ožujku je debitirao za U-21 reprezentaciju, a sada bi možda mogao zaigrati i za “prave” Vatrene. Ako zaigra Jagušić će postati prvi igrač u povijesti Slaven Belupa koji je zaigrao u službenoj utakmici za hrvatsku reprezentaciju. Prethodno su tu čast imali Antun Marković i Nikola Katić, ali na prijateljskim turnirima na koje su bili pozivani uglavnom igrači iz domaće lige.

