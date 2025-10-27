SENZACIONALNO /

Veliko iznenađenje na popisu izbornika Dalića! Pozvao HNL igrača koji nije iz 'velike četvorke'

Veliko iznenađenje na popisu izbornika Dalića! Pozvao HNL igrača koji nije iz 'velike četvorke'
×
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Veliki talent ove sezone eksplodirao je i već ima četiri pogotka te pet asistencija u 12 nastupa za Slaven Belupo. Dodajemo da je u ožujku debitirao za U-21 reprezentaciju.

27.10.2025.
11:59
Sportski.net
Vjeran Zganec Rogulja/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Mlada zvijezda Slaven Belupa, Adriano Jagušić, nakon sjajnih izvedbi u dresu Farmaceuta našao se na popisu izbornika Zlatka Dalića za posljednje dvije kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi 2026.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

Jagušić, produkt Dinamove škole nogometa, stigao je u Slaven 2021. godine, a na scenu je izbio prošle godine. Od tada je eksplodirao, pa tako ove sezone ima četiri pogotka i pet asistencija u 12 nastupa za klub iz Koprivnice, što i ne čudi pažnju sa svih strana. U ožujku je debitirao za U-21 reprezentaciju, a sada bi možda mogao zaigrati i za “prave” Vatrene. Ako zaigra Jagušić će postati prvi igrač u povijesti Slaven Belupa koji je zaigrao u službenoj utakmici za hrvatsku reprezentaciju. Prethodno su tu čast imali Antun Marković i Nikola Katić, ali na prijateljskim turnirima na koje su bili pozivani uglavnom igrači iz domaće lige. 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska na korak do Mundijala: Dalić o problemima, Modriću i noćnim utakmicama u Americi

Adriano JagušićZlatko DalićVatreniHrvatska Nogometna Reprezentacija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SENZACIONALNO /
Veliko iznenađenje na popisu izbornika Dalića! Pozvao HNL igrača koji nije iz 'velike četvorke'