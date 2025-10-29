Majka Jeana-Michela u Vukovaru poslala poruku na hrvatskom

NEUSTRAŠIVI FRANCUZ /

Nakon 34 godine pronađeno je tijelo Jeana-Michela Nicoliera, jednog od heroja Domovinskog rata koji je ubijen na Ovčari 1991. Njegovo tijelo identificirano je u Vukovarskoj bolnici zajedno s posmrtnim ostacima još tri ubijene osobe.

Na procesu identifikacije bili su njegova majka, brat i nećak, koji su jutros doletjeli iz Francuske. Jean-Michel Nicolier se kao francuski dragovoljac Domovinskom ratu priključio u u ljetnim mjesecima '91. U Vukovaru je kao pripadnik HOS-a sudjelovao u obrani grada sve dok nije ranjen. Odvezen je u bolnicu gdje je dočekao pad grada. Iz bolnice su ga pripadnici JNA i srpskih paravojnih postrojbi, zajedno s ostalim hrvatskim braniteljima i civilima, odveli na Ovčaru gdje je prema iskazima svjedoka brutalno pretučen te potom i pogubljen