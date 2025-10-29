Suborac Jean-Michela otkrio po čemu će ga pamtiti: 'Jednu stvar nikad nećemo doživjeti'

Francuski dragovoljac i simbol žrtve Vukovara Jean-Michel Nicolier napokon je pronađen. Značajan je ovo dan i za Vukovar gdje se miješaju emocije s jedne strane tuga, a s druge strane zadovoljstvo i mir zbog konačnog pronalaska svojih heroja.

S obitelji Nikole na identifikaciji bio je i Damir Radnić, pripadnik HOS-a i suborac Jean-Michela, s kojim je razgovarao reporter Bojan Uranjek.

Kako se osjećate i kako sve to danas komentirate?

S jedne strane, tuga s druge strane zadovoljstvo ali pomalo i bijesa jer i sada prilikom pronalaženja drugih nestalih naših prijatelja i suboraca kruže raznorazne ružne igre - unaprijed se govore imena ljudi koji zapravo nisu uopće otkriveni.

Nakon 34 godine našli smo četvero ljudi, četvero branitelja, od toga jedan je moj dragovoljac HOS-a Jean-Michel. Četiri obitelji našle su svoj mir. Imat će mjesto gdje će zapaliti svijeću. Tako i majka Jean-Michela, koja već dugo živi u Hrvatskoj. Danas je plakala, ali i smijala isto kao i ja. Meni su suze često navrle na oči. U ovakvim situacijama jednostavno ti se stegne grlo.

Po čemu ćete Jean Michela pamtiti?

Kad je došao u Hrvatsku, imao je 25 godina. Bio je ljepuškasti mladić, vječno nasmijan. Onako dječji osmijeh je imao. Danas bi imao 59 godina ali nismo doživjeli, na žalost, da vidimo kako bi izgledao danas. Pamtim ga po toj mladoj faci jednog znatiželjnog dječaka. To je zapravo lijepa uspomena na sve ono ružno što je kasnije prošao.