URAGAN MELISSA /

Ovakva razorna katastrofa se ne pamti: 'Sve je sravnjeno! I kuće s betonskim krovovima'

Neviđena katastrofa nakon što je uragan Melissa udario u Jamajku. Broje se žrtve, šteta je neprocjenjiva. Ostvarila su se predviđanja - razaranje kakvo se na pamti! Najsnažnija oluja s kojom se ta otočna zemlja ikad suočila prvo se obrušila na obale jugozapada zemlje. Razarajući vjetrovi i do 300 kilometara na sat nosili su sve pred sobom.

Točan broj žrtava nije poznat. Velik dio Jamajke je bez struje i interneta. Oslabljen, ali i dalje razoran kao uragan treće kategorije ostavlja Jamajku i stiže do Kube na kojoj je evakuirano oko milijun ljudi, trenutačno se kreće prema Bahamima, a sutra navečer je moguć i udar na Bermude. Više pogledajte u prilogu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
29.10.2025.
19:43
Nikolina Matošević
UraganJamajka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx