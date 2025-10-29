Ovakva razorna katastrofa se ne pamti: 'Sve je sravnjeno! I kuće s betonskim krovovima'

URAGAN MELISSA /

Neviđena katastrofa nakon što je uragan Melissa udario u Jamajku. Broje se žrtve, šteta je neprocjenjiva. Ostvarila su se predviđanja - razaranje kakvo se na pamti! Najsnažnija oluja s kojom se ta otočna zemlja ikad suočila prvo se obrušila na obale jugozapada zemlje. Razarajući vjetrovi i do 300 kilometara na sat nosili su sve pred sobom.

Točan broj žrtava nije poznat. Velik dio Jamajke je bez struje i interneta. Oslabljen, ali i dalje razoran kao uragan treće kategorije ostavlja Jamajku i stiže do Kube na kojoj je evakuirano oko milijun ljudi, trenutačno se kreće prema Bahamima, a sutra navečer je moguć i udar na Bermude. Više pogledajte u prilogu