Curica 6 dana imala ogroman komad igračke u grlu. Bolnica: 'Propusta nije bilo', otac: 'Ide tužba'

Šest dana djevojčica je u grlu imala plastični komad igračke. Dva puta bila je u zadarskoj bolnici, otkriven je tek u Vinogradskoj. Nakon istupa roditelja u našoj emisiji zadarska bolnica je pokrenula unutrašnji nadzor.

"Povjerenstvo za unutrašnji nadzor donijelo je zaključak da nije bilo medicinskih propusta u postupanju te je kao takav uputilo Ministarstvu zdravstva sa svom pratećom dokumentacijom", kaže glasnogovornik OB Zadar i pomoćnik ravnatelja za kvalitetu Nediljko Jović.

Roditelji ostaju pri svojim tvrdnjama da je propusta bilo, jer osim što je dijete danima bilo lošeg zdravstvenog stanja pronađen je komad plastike tri puta tri centimetra.

'Ovo nam najviše smeta'

"U jednu ruku smo mi kao roditelji razočarani i nije moguće da nije bilo propusta u tom dijelu da dijete šest dana kocku ima u grlu i da oni to ne smatraju nikakvim propustima. Ne mogu reći da je napravljen neki pregled ako nije. Nije korišten fiber, nitko ga nije koristio i to je laž i to nam najviše smeta", kaže otac djevojčice Krešimir Knez.

Nakon što smo otkrili slučaj u Upravi zadarske bolnice rečeno je da će sjesti za stol s roditeljima, ali od toga ništa.

Odustalo se od kontakta i roditelja i kolega s obzirom na kompleksnost slučaja. Dakle, dovoljna nam je bila pritužba roditelja koja je bila dovoljno iscrpljena, a od kolega se uzela pisana izjava. Pa smo na temelju iskaza i medicinske dokumentacije donijeli svoj pravorijek.

Izgubili povjerenje u zdravstvo

U Udruzi za promicanje prava pacijenata sumnjaju u njezinu objektivnost.

"Smatramo da je nužno osigurati objektivnost i nepristranost u postupcima inspekcijskog nadzora. Trenutačni sustav u kojem sami kontroliraj vlastiti rad otvara prostor za sukob interesa i dovodi do zaključka da je uvijek sve rađeno po pravila struke i da nema propusta. Dovodi do međusobne zaštite kolege što narušava povjerenje u sustav povjerenja u zdravstvu", kaže predsjednica Udruge za promicanje prava pacijenata Jasna Karačić Zanetti.

Povjerenja u zdravstvo koje su roditelji jednogodišnje djevojčice izgubili. Svoje odgovornosti su svjesni kažu, ali žele da se utvrditi i ona liječnička - da se ovakvo što više nikome ne ponovi.

Jedino rješenje privatna tužba

"Smatramo da je to bilo poražavajuće za nas ili bilo kojeg roditelja čije je dijete moglo završiti u ovakvoj situaciji. Znači, da nije bilo nikakvih propusta to je smiješno", kaže otac djevojčice.

O svemu su obavijestili i Časni sud liječničke komore. "Da su se barem ispričali, ili poslali nekakav dopis isprike tako da je bilo propusta, ovako da sve zataškaju, jedino rješenje mi je da idemo u neku privatnu tužbu", kaže Krešimir Knez.

U Ministarstvu zdravstva kažu kako oni svoju inspekciju neće slati u Zadar i da im je unutrašnji nadzor dovoljan.