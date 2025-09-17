Zadarska bolnica zove roditelje bebe na razgovor: 'Moramo dobiti pravi uvid u stvari...'

Jednogodišnja djevojčica je šest dana komad plastike imala u grlu. U zadarskoj bolnici su tvrdili da su napravljene sve pretrage i da predmeta nije bilo. No nakon što je jučer otac djevojčice u RTL-u Danas pokazao što su u tijelu djevojčice pronašli liječnici u Vinogradskoj bolnici - obrat. U zadarskoj bolnici oformili su Povjerenstvo za izvanredni nadzor.

"Jutros smo dobili zahtjev iz Ministarstva zdravstva za pisanim očitovanjem što smo tijekom jutra uputili. Istovremeno smo pokrenuli unutrašnji nadzor, i dok traje istraga, odnosno unutrašnji nadzor ja samo mogu reći da ne mogu detalje govoriti", kaže glasnogovornik OB Zadar i pomoćnik ravnatelja za kvalitetu Nediljko Jović.

Vijest je to koja je koliko toliko smirila roditelje djevojčice, jer kažu, žele da se ovakav slučaj više ne ponovi.

Komad plastike u grlu

"To je jedino očekivano što se toga tiče, stvarno je bilo propusta i mi nismo izmislili ni jedan detalj priče i nama je u cilju da se otkrije tko je napravio greške u proceduri, liječenju ili opservaciji, nama je to u interesu", otac djevojčica Krešimir Knez.

Majka je s djetetom u dva navrata bila po dva dana u zadarskoj bolnici koja ih je otpustila iako je, prema tvrdnjama roditelja, stanje djevojčice bilo loše. Da je u grlu ostao još komad igračke, veličine tri puta tri centimetra, liječnici su otkrili tek u Zagrebu. I baterije i olovke i čavle liječnici su izvadili iz tijela djece.

"Mi se uvijek služimo rengenom, rengen će uočiti strana tijela koja u sebi imaju metal, rengen ne može uočiti stvari koje su plastike, govorim kao gastroenterolog, ako je velika vjerojatnost da je dijete progutalo nešto i mi sumnjamo da je ono u jednjaku mi možemo djetetu dati da popije kontrast da vidimo je i nešto progutalo, ako ni to ne ide, nažalost morate napraviti endoskopiju da vidite je li tu strano tijelo ili nije", kaže predstojnica Klinike za pedijatriju i v.d. ravnateljice Klinike za dječje bolesti Zagreb Iva Hojsak.

Fiber nije korišten?

Kaže kako su male šanse da se takvi predmeti ne vide upotrebom fibera, za kojeg u zadarskoj bolnici tvrde da su ga koristili, a što roditelji negiraju.

"Znači Fiber nije korišten, kao što piše u otpusnom pismu da je korišten u desnu nosnicu, to je notorna laž, svojim životom garantiram da fiber nije korišten", kaže otac djevojčice.

Je li korišten ili ne, o detaljima danas u bolnici ne žele. "Kažem moramo vidjeti sve objektivno, liječničke nalaze, izjave liječnika, svih sudionika, dakle radi se o Povjerenstvu za izvanredni nadzor. Ja ću nastojati i razgovarati s roditeljima da dobijem pravi uvid u stanje", kaže glasnogovornik OB Zadar.

Cilj nije tužba

Tom pozivu roditelji će se odazvati. "To je ono što zapravo mi očekujemo, ako želimo da jedna strana čuje drugu i da oni čuju što se te večeri i tih dana dogodilo u bolnici, onda je jedino prihvatljivo da sjednu s nama i razgovaraju, ako je bilo propusta daj taj netko odgovora", kaže Knez.

Cilj im, kažu, nije tužba. Dodaju da nose svoj križ jer se to uopće dogodilo, djevojčica je igračku uzela od starije braće. Nakon svega proživljenog brzo se oporavila.

"Kod njih su brzi oporavci, a brzo se pogoršaju i ne znaku vam ništa reći, a roditelji ne moraju primijetiti tu baš oprez kod djece sa stranim predmetima, u dišnim kanalima je to katastrofa", kaže pedijatrica Ilonka Artuković.

U Ministarstvu zdravstva kažu kako čekaju nalaze unutarnjeg nadzora, kako bi utvrdili sve relevantne okolnosti i aspekte te mogući propuste u postupanju pa će donijeti odluku o inspekcijskom nadzoru.