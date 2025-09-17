Šef hrvatske vojske otkrio što im još nedostaje: 'Pripremamo se za sukobe'

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomir Kundid za RTL Danas otkrio je detalje o današnjoj najvećoj vojnoj vježbi u posljednjem desetljeću koja se odvijala na poligonu u Slunju i spremnosti hrvatske vojske.

Jeste li zadovoljni s vježbom?

I sami ste svjedočili tome da je vježba besprijekorno provedena kao takva da i ono što je najvažnije da ta vježba pokazala sve operativne sposobnosti s kojima raspolaže hrvatska vojska. Glavni cilj ove vježbe je bio provjera borbene spremnosti oružanih snaga za provedbu naše temeljne misije, a to je obrana teritorija cjelovitosti Republike Hrvatske.

Kako ste zadovoljni s onim elementima koje ste prvi put ubacili u ovu vježbu?

Što se tiče prvih impresija, nakon vježbe tih novih oružanih sustava i borbenih platformi koje smo tek uveli u operativnu uporabu i tu smo svjedočili tome da je besprijekorna vrhunska obučenost i osposobljenost naših pripadnika u rukovanju tim novim suvremenim naoružanjem koje je bitno doprinijelo višoj razini borbene učinkovitosti Oružanih snaga.

Što još treba hrvatskoj vojsci? U kojem smjeru će se ići i što će se nabavljati?

Kao oružane snage, mi redovno godišnje radimo koje su to naši vojni prioriteti. Događaju se promjene u vođenju vojnih operacija. Oružane snage prate sve te promjene u skladu s tim promjenama. Mi tražimo od Ministarstva obrane da nam se nabave oni sustavi koji su nama potrebni da bi bili relevantni i spremni za buduće sukobe za koje se kao oružane snage pripremamo i zbog koje postojimo. Dakle, što se tiče samih dronova, to je na neki način nova tehnologija koja je ušla u područje provedbe vojnih operacija i mnoge druge tehnologije kao što je kvantna tehnologija i slično tome. Oko svega toga vodimo računa da oružane snage uvijek budu relevantne što se tiče provedbe vojnih operacija i da imaju sve razvijene sposobnosti koje su potrebne da možemo biti učinkoviti u provedbi naših primarnih zadaća.