Joško Vlašić u suzama za RTL Danas o odnosu s Blankom i Nikolom: 'To je naša najveća pobjeda'

OTAC ILI TRENER /

Jesam li otac ili trener? Mogu li sportaši imati uspješnu karijeru i nakon sporta? To su samo neka od pitanja na koje su odgovore pokušala dati velika imena hrvatskog sporta. U Zagrebu su ih okupile legendarne Blanka Vlašić i Ivana Brkljačić s idejom da povežu sport, tehnologiju, znanost i poslovanje. Jedna od najzanimljivijih tema bila je otac ili trener, a o njoj su govorili uspješni treneri i očevi vrhunskih sportašica, Joško Vlašić i Patrik Koščak.