DRAMA OKO KONCERTA /

Hoće li Thompson izvesti 'Čavoglave' u Areni? Donosimo reakciju njegovog tima

Nakon rasprodanih prosinačkih koncerata u Osijeku, Varaždinu i Zadru, Marko Perković Thompson u svakom od tih gradova organizira i drugi koncert.

Što se tiče Zagreba, kako stoji na Facebook stranici glazbenika, zatražit će se dodatni termin, a detalji će uskoro biti objavljeni. 

Podsjetimo, ugovor za prvi zagrebački termin 27. prosinca dogovoren je s Holdingom prije koncerta na Hipodromu, a gradonačelnik Tomislav Tomašević prije nekoliko dana jasno je poručio da Thompsonu više neće dati u najam gradske prostore ako na koncertu bude uzviknuto 'Za dom spremni'. 

Je li Tomašević spreman popustiti? 

U Uredu gradonačelnika poručuju da ostaju pri istome stavu. To znači da drugog koncerta 28. prosinca ili bilo kojeg datuma neće biti ako će Thompson 27. prosinca u Areni uzvikivati 'Za dom spremni', odnosno kako oni kažu ustaški pozdrav.

Tražili smo i reakciju Thompsonovog menadžmenta, pitali hoće li Thompson izvoditi 'Bojnu Čavoglave' u Areni. Poručuju da to ne mogu 'ni potvrditi ni demantirati jer ne utječu na repertoar'. Ipak, realno je za očekivati da će pjesma biti izvedena, baš kao i na svakom Thompsonovom koncertu. 

Pitali smo i razmatraju li kakve pravne korake, s obzirom na to da ranije niti jednom izvođaču u Areni nije odbijeno zakupljanje termina. Poručuju da ne razmišljaju o pravnim koracima i da vjeruju da će sve biti dobro 

Više pogledajte u videu 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
29.10.2025.
21:12
Katarina Brečić
Marko Perković ThompsonTomislav TomaševićZdsZagrebčavoglaveZa Dom Spremni
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx