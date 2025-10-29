Hoće li Thompson izvesti 'Čavoglave' u Areni? Donosimo reakciju njegovog tima

DRAMA OKO KONCERTA /

Nakon rasprodanih prosinačkih koncerata u Osijeku, Varaždinu i Zadru, Marko Perković Thompson u svakom od tih gradova organizira i drugi koncert.

Što se tiče Zagreba, kako stoji na Facebook stranici glazbenika, zatražit će se dodatni termin, a detalji će uskoro biti objavljeni.

Podsjetimo, ugovor za prvi zagrebački termin 27. prosinca dogovoren je s Holdingom prije koncerta na Hipodromu, a gradonačelnik Tomislav Tomašević prije nekoliko dana jasno je poručio da Thompsonu više neće dati u najam gradske prostore ako na koncertu bude uzviknuto 'Za dom spremni'.

Je li Tomašević spreman popustiti?

U Uredu gradonačelnika poručuju da ostaju pri istome stavu. To znači da drugog koncerta 28. prosinca ili bilo kojeg datuma neće biti ako će Thompson 27. prosinca u Areni uzvikivati 'Za dom spremni', odnosno kako oni kažu ustaški pozdrav.

Tražili smo i reakciju Thompsonovog menadžmenta, pitali hoće li Thompson izvoditi 'Bojnu Čavoglave' u Areni. Poručuju da to ne mogu 'ni potvrditi ni demantirati jer ne utječu na repertoar'. Ipak, realno je za očekivati da će pjesma biti izvedena, baš kao i na svakom Thompsonovom koncertu.

Pitali smo i razmatraju li kakve pravne korake, s obzirom na to da ranije niti jednom izvođaču u Areni nije odbijeno zakupljanje termina. Poručuju da ne razmišljaju o pravnim koracima i da vjeruju da će sve biti dobro

