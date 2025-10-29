Nicolierov najbolji ratni prijatelj progovorio o njihovom posljednjem susretu: 'Bilo je teško'

Francuski dragovoljac i simbol žrtve Vukovara Jean-Michel Nicolier napokon je pronađen. Za obitelj Francuza-heroja koji je dao život za Hrvatsku mukotrpna potraga je završila

U studiju RTL-a Danas razgovarali smo s Damirom Markašem, Nicolierovim suborcem i najboljim ratnim prijateljem, koji ga je među posljednjima vidio živoga.

Posljednji susret

Pitali smo kako je izgledao posljednji susret u vukovarskoj bolnici. "Teško je to. Kad se nije toliko pucalo, odlazili smo u vukovarsku bolnici posjetiti ranjene suborce, između ostalog i Jean-Michela Nicoliera. Teško je bilo, nisam s njim mogao puno razgovarati, jer što mu reći? Znamo kakva je situacija na sajmištu, znali smo da jednostavno nećemo moći izdržati, bilo nas je sve manje. Od nas 58 branitelja naše postrojbe HOS-a koje su branile Vukovar, 25 je poginulo, troje nestalih - imamo sada još dvoje; Jadranko Anić-Antić i Duško Smek. Nismo puno pričali u bolnici, ali na ratištu smo vidjeli kakav je zaista bojovnik", priča Markaš.

Ispričao nam je i kako se upoznao s Francuzom, prema kojem je isprva bio malo sumnjičav. "Upoznali smo se u Vukovaru, prije toga je bio u Mejaškom selu na Korani. S njim je uglavnom bio Igor Široki, zajedno su došli u Vukovar i tu smo se upoznali. Znate da je francuska, engleska politika bila protiv nas i kakvo je bilo stanje. Bio mi je malo čudan, ali s vremenom sam vidio, kako je ratovao s nama protiv neprijatelja, kako se borio, nije se vraćao, mogao je odlaziti iza nas", govori naš sugovornik.

"Nije ništa tražio, nikakve ustupke. Mogao je izaći u prvom konvoju 19. listopada 1991. Nije htio izaći, vidjeli ste i snimku u bolnici, i onda se mogao maknuti, ali ne - rekao je da ostaje ovdje u dobri i u zlu. Nažalost, ubijen je, ali mi smo danas ipak više sretni nego tužni jer je tijelo nađeno. Ovom prilikom pozdravljam majku Lyliane Fournier i brata Paula Nicoliera - konačno ćemo svi imati negdje zapaliti lampion i pomoliti se za velikog heroja Domovinskog rata", dodaje Markaš.

'Nadam se da će o njemu snimiti igrani film'

Na pitanje kakav je Nicolier bio kao prijatelj, Markaš se prisjeća: "Bio je dobar, reći ću vam nešto što se dogodilo. Pokušavali smo malo učiti hrvatski, pošto nije imao nikakvu vezu s Hrvatskom prije nego što je došao. U jednom momentu pored nas je protrčala kokoš, bilo je to interesantno, nije se pucalo. Pitao je kako se to zove, a mi smo rekli 'kokoš'. Onda je on govorio 'kookoš, kookoš', a mi smo se smijali. Bilo je dosta situacija, gdje smo se zafrkavali, smijali. U onom kaosu, ludnici, dobro nam je to došlo".

Markaša smo pitali što za njega znači pronalazak Nicolierovih posmrtnih ostataka. "Velika, velika stvar. Puno teže nam je bilo dok nije nađen. Danas sam toliko sretan da ćemo moći pokopati Jeana. Nadam se da će se o njemu snimiti igrani film, zaista je to zaslužio. Nije on jedini heroj Domovinskog rata, ali danas pričamo o Jeanu. Siguran sam da će 6. studenog na vukovarskom groblju, na pogrebu biti tisuće ljudi, vjerujte mi. On je velika priča. Majka je prije nekoliko godina govorila da bi htjela da Jean bude pokopan u Vukovaru, ona i njegov brat u Hrvatskoj žive već 13 godina. Za ovaj dan živjeli su kao i mi, njegovi suborci", zaključio je Markaš.

