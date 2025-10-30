JOŠ JEDNOM NAJSKUPLJI /

Hrvatska ponovno neslavni prvak Europe: Cijene ovoga porasle za 12 posto

Pa srdačne vam čestitke, Hrvatska je ponovno prvak Europe. 

Nigdje na kontinentu, od Švedske do Grčke, nisu u zadnjih godinu dana cijene karata za kino, kazalište i koncerte porasle kao što su kod nas - 12 posto. 

Evo recimo na primjeru Orašara, u utorak smo ponovno vidjeli kako ljudi satima strpljivo čekaju u redu za omiljeni balet, ali nigdje niste čuli da je prije četiri godine najskuplja karta za ložu, koštala 26 eura, koliko danas košta najjeftinija karta, za parket. 

A karta za ložu je danas tri puta skuplja. I tako je gdje god krenete - ispod 15 eura danas je nemoguće otići u kino, a koncerti koji su nekad koštali 100 kuna, danas su najmanje 30 eura. 

Više pogledajte u prilogu 

30.10.2025.
10:33
Ivan Skorin
Hrvatska Cijene
