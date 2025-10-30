Hrvatska ponovno neslavni prvak Europe: Cijene ovoga porasle za 12 posto

HALLOWEEN IS ON /
Vještice, demoni, vampiri i kosturi su pase. Ove godine su u điru - labubu lutke
Pa srdačne vam čestitke, Hrvatska je ponovno prvak Europe.
Nigdje na kontinentu, od Švedske do Grčke, nisu u zadnjih godinu dana cijene karata za kino, kazalište i koncerte porasle kao što su kod nas - 12 posto.
Evo recimo na primjeru Orašara, u utorak smo ponovno vidjeli kako ljudi satima strpljivo čekaju u redu za omiljeni balet, ali nigdje niste čuli da je prije četiri godine najskuplja karta za ložu, koštala 26 eura, koliko danas košta najjeftinija karta, za parket.
A karta za ložu je danas tri puta skuplja. I tako je gdje god krenete - ispod 15 eura danas je nemoguće otići u kino, a koncerti koji su nekad koštali 100 kuna, danas su najmanje 30 eura.
