Nakon 30 godina propadanja ovo je plan za Kumrovec? 'Tito uvijek budi emocije...'

Velebno zdanje Političke škole u Kumrovcu sustavno propada već desetljećima. Sjetit ćete se možda, u i Direktu smo prije nekih šest godina pričali o tome da bi Kinezi mogli uložiti novce da se ona revitalizira, ali ništa od toga nije bilo, odustali su i nakon uplaćenog pologa.

No, u ovom trenutku perspektiva za političku školu konačno postoji. Preko ruševnih stepenica zaraslih u korov, prvo smo krenuli provjeriti kako derutna zgradurina izgleda iznutra. I bome, godine devastacije učinile su svoje.

U golemom atriju danas ništa ne govori da su se ovdje nekoć školovali budući politički kadrovi. Kad se školski kafić ne koristi više od dvadeset godina, svaki njegov segment bude prekriven plijesni. Ali, samo par koraka dalje su prve učionice. Ušli smo u jedan od tipičnih kabineta u kojem je više od stotinu polaznika svake generacije slušalo predavanja.

Predavali su im najeminentniji profesori s područja cijele bivše države. Među mentorima su im, recimo, bili Milorad Pupovac i Borut Pahor, a jedan od zadnjih direktora političke škole bio je Ivica Račan. Cijelu školsku godinu polaznici bi ovdje učili osnove marksizma, revolucionarne misli i druge važne teme iz onog vremena, među njima je bio i Branko Pratengrazer.

Turobno i trulo

Rođeni Kumrovčanin, pripadao je drugoj generaciji mladih komunista koji su tu stjecali znanja. I nitko, kaže, nije padao.

"Inače, nastava je bila kao u tadašnjoj JNA. Morao si učiti, ali si uvijek prošao. Tako da bi svi koji su ovdje bili upućeni na kraju dobili diplomu da su prošli političku školu Saveza komunista Jugoslavije u Kumrovcu", kaže Pratengrazer.

Škola je imala i ambulantu, sportsku dvoranu, knjižnicu, atomsko sklonište, bila je skroz samodostatna. I građena po najvišim standardima onog vremena. Prostor je ogroman, 13,500 kvadratnih metara samo u unutrašnjosti. Škola je imala čak 150 soba. Prostor danas izgleda turobno - sve što je od drveta potpuno je istrunulo i trebalo bi se ukloniti, no betonska konstrukcija i dalje jako dobro drži. Posljednji korisnici ovog prostora bili su prognanici iz Vukovara. I trebalo je čekati više od 20 godina da se pojavi nova ideja što dalje sa školom.

Načelnik općine Kumrovec Robert Šplajt vjeruje da je idealno rješenje pretvoriti je u dom za starije i nemoćne, za što je dobio podršku i od Vlade.

"Fali takvih domova za starije u cijeloj Hrvatskoj, u našoj županiji pogotovo. To je ogromna zgrada koja bi mogla primiti petstotinjak korisnika, a mogla bi i zaposliti jako puno ljudi, u takvom objektu moglo bi raditi minimalno 100 do 150 ljudi", vjeruje Šplajt.

S načelnikom smo razgovarali u konferencijskoj dvorani Spomen doma u Kumrovcu, udaljenog par stotina metara od Političke škole. Iako također zapušten, u puno boljem je stanju. Spomen dom je bio u funkciji do 2005. kada su iz njega otišli zadnji prognanici. Ukupno ima 59 soba, tri apartmana, 150 kreveta, a postojao je i wellness i bazen. Sve se to može ponovno staviti u funkciju.

Za Spomen dom već imaju potencijalne kupce koji čekaju natječaj da ga pretvore u hotel visoke kategorije, za što bi im, kako računaju, trebalo otprilike godinu i pol do dvije.

Tito uvijek budi emocije

S druge strane, s Političkom školom ima puno više problema - realni vremenski okvir za ovaj projekt je, kaže načelnik Šplajt, idućih pet godina. I podsjeća da Kumrovec godišnje posjeti čak 150 tisuća ljudi, bez puno reklame, jasno je i zašto.

"Veliki udio u svemu tome ima Josip Broz Tito, naš najpoznatiji Kumrovčanin. Volim reći da Tito uvijek budi emocije, bilo da su pozitivne ili negativne", kaže Šplajt.

A kako se svake godine u Kumrovcu i dalje slavi Titov rođendan, pri čemu dominiraju starije generacije, možda je pretvaranje škole u dom za starije idealno rješenje. Jer Kumrovčani ne žele da slavni objekti iz vremena Jugoslavije nastave propadati.

"Ne mjeri se njihova materijalna vrijednost. Ako sam ja lijevo orijentiran, ako sam u duši komunjara, to je sa mnom problem, a ne sa materijalnim vrijednostima koje ovdje u Kumrovcu imamo", zaključuje Branko Pratengerazer.

Pa tko zna, možda se za koju godinu proslava Dana mladosti dogodi i u bivšoj političkoj školi.

POGLEDAJTE VIDEO: To je nešto novo ili? Opet frcale iskre zbog Jasenovca i ustaša