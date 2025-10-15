Umro posljednji Titov kuhar: Bio je najmlađa prva kuhača Jugoslavije
Nakon kuhanja za predsjednika, vratio se u rodni Bjelovar gdje je vodio restoran Stara ura
U 72. godini preminuo je posljednji kuhar Josipa Broza Tita, Ivan Molnar, prenosi Bjelovar live.
Kuhati za predsjednika bivše Jugoslavije počeo je u dvadesetim godinama i ujedno postao najmlađa "prva kuhača bivše države".
"Kuhao sam za Starog, kako smo ga zvali, od 1973. do 1980. godine, i to sve – od doručka do večere. Za njega, Jovanku i njihove goste, svaki dan. U kabinetu smo bili Slovenac Lilijan Gabrijel, Marija Petrović i ja. Bio sam tada i više nego dvostruko mlađi od njih, ali učio sam od najboljih. Taj Slovenac bio je genijalac, radio je na brodu kraljice Elizabete prije Drugog svjetskog rata. I danas sam mu zahvalan za sve što me naučio", ranije se prisjetio Molnar.
I njega je začudilo što je postao Titov kuhar, budući da u ono vrijeme nije imao nikakve političke veze. Otac mu je bio strojobravar.
Što je kuhao predsjedniku?
Bio je najbolji učenik Ugostiteljske škole u Zagrebačkoj Frankopanskoj 8 i škola ga je za nagradu poslala na praksu na Brijune gdje je zanat brusio u hotelima i na terasi jednog od njih sreo Miroslava Krležu.
"Dogodine sam maturirao i dobio sljedeće ljeto posao na Brijunima. Više nisam bio šegrt, nego majstor. Kuhar, pravi. Tri mjeseca kasnije stigao je poziv za posao u Beogradu. Počeo sam kuhati za Skupštinu, pa za ministarstva i brzo završio u – Titovu kabinetu", ispričao je svojedobno Molnar za Večernji list.
Titu je kuhao žgance sa špekom za doručak, pileća jetrica omotana špekom, jaja. Predsjednik SFRJ volio je domaću hranu pa su se na tanjuru često našli grah i zelje te štrukli.
Nakon kuhanja za predsjednika, vratio se u rodni Bjelovar gdje je vodio restoran Stara ura.
Osim po specijalitetima, ovog bjelovarskog kuhara pamtit će po velikom srcu i gostoprimstvu.
