Umro posljednji Titov kuhar: Bio je najmlađa prva kuhača Jugoslavije

U 72. godini preminuo je posljednji kuhar Josipa Broza Tita, Ivan Molnar, prenosi Bjelovar live.

Kuhati za predsjednika bivše Jugoslavije počeo je u dvadesetim godinama i ujedno postao najmlađa "prva kuhača bivše države".

"Kuhao sam za Starog, kako smo ga zvali, od 1973. do 1980. godine, i to sve – od doručka do večere. Za njega, Jovanku i njihove goste, svaki dan. U kabinetu smo bili Slovenac Lilijan Gabrijel, Marija Petrović i ja. Bio sam tada i više nego dvostruko mlađi od njih, ali učio sam od najboljih. Taj Slovenac bio je genijalac, radio je na brodu kraljice Elizabete prije Drugog svjetskog rata. I danas sam mu zahvalan za sve što me naučio", ranije se prisjetio Molnar.

I njega je začudilo što je postao Titov kuhar, budući da u ono vrijeme nije imao nikakve političke veze. Otac mu je bio strojobravar.

Što je kuhao predsjedniku?

Bio je najbolji učenik Ugostiteljske škole u Zagrebačkoj Frankopanskoj 8 i škola ga je za nagradu poslala na praksu na Brijune gdje je zanat brusio u hotelima i na terasi jednog od njih sreo Miroslava Krležu.

"Dogodine sam maturirao i dobio sljedeće ljeto posao na Brijunima. Više nisam bio šegrt, nego majstor. Kuhar, pravi. Tri mjeseca kasnije stigao je poziv za posao u Beogradu. Počeo sam kuhati za Skupštinu, pa za ministarstva i brzo završio u – Titovu kabinetu", ispričao je svojedobno Molnar za Večernji list.

Foto: -/Čtk/profimedia

Titu je kuhao žgance sa špekom za doručak, pileća jetrica omotana špekom, jaja. Predsjednik SFRJ volio je domaću hranu pa su se na tanjuru često našli grah i zelje te štrukli.

Nakon kuhanja za predsjednika, vratio se u rodni Bjelovar gdje je vodio restoran Stara ura.

Osim po specijalitetima, ovog bjelovarskog kuhara pamtit će po velikom srcu i gostoprimstvu.

