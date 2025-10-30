Maradona nije mrtav! Još uvijek živi na jugu Italije: 'Ujedinio je čak i one sa sjevera'

ROĐENDAN LEGENDE /

Stanovnici Napulja proslavili su rođendan svoje legende Diega Maradone na poseban način. Brončana statua napustila je muzej Maradona i otisnula se na razgledavanje grada prolazeći kroz ulice Napulja koje i danas dišu Diegovim imenom. Time su simbolično obilježili 65. rođendan argentinske legende. Grad koji ga i dalje naziva svojium kraljem još jednom je pokazao da Maradona još uvijek živi na jugu Italije.