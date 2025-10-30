Neboder stadion za SP '34 je prevara izvedena iz kreveta na mobitelu u dvije minute za 50 centi

Razina umjetne inteligencije stigla je do trenutka kada više nije tako lako razaznati razliku između stvarnosti i fikcije na internetu.

Najbolji primjer za to je video prvog svjetskog 'neboder stadiona' u Saudijskoj Arabiji koji je postao viralan na društvenim mrežama, dobivši više od 50 milijuna pregleda, ali i pokrivenost u vijestima diljem svijeta.

Video je prikazao dizajn stadiona Neom Sky u zaljevskoj državi koji će se nalaziti 300 metara iznad razine tla, imati kapacitet od 46.000 mjesta i biti domaćin Svjetskog prvenstva 2034. na Bliskom istoku. Mjesto je jedno od 15 koje će se pojaviti na turniru - od kojih su samo četiri već izgrađena.

Saudijci su obećali 'jedinstvene' stadione kada su u prosincu kontroverzno nagrađeni titulom najprestižnijeg nogometnog događaja. Stoga su, kada su navijači prvi put dobili priliku pogledati revolucionarni teren u oblacima, bili fascinirani onim što su vidjeli.

Ali, video uopće nije bio djelo Saudijske Arabije ili tvrtke koja financira stadion. Naprotiv, napravio ga je za samo dvije minute 34-godišnji Liam Hawes iz Engleske, dok se u krevetu pripremao za spavanje.

"Bilo je ludo. Prije dva tjedna, dok sam bio na telefonu prije spavanja, jednostavno mi je pala na pamet ideja. Smislio sam ovaj koncept i on se jako brzo proširio cijelim svijetom. U početku smo imali 13.000 ljudi koji su ga podijelili, a nakon toga zapravo nije bilo nikakvog ograničavanja", rekao je za Daily Mail.

"Bio sam u krevetu prije spavanja, igrao sam se s idejom stadiona na vrhovima nebodera jer je to nešto što bi bilo prepoznato diljem svijeta. Doslovno je trebalo nekoliko minuta da se sve sastavi. Vjerojatno dvije ili tri minute i odjednom ljudi misle da je to službeni saudijski koncept. Izrada videa koštala je oko 50 centi, a snimio sam ga na svom telefonu."

Saudijska Arabija će biti druga na Bliskom istoku koja će biti domaćin Svjetskog prvenstva u nešto više od desetljeća nakon što se turnir prije tri godine preselio u Katar.

Taj je događaj bio prvi koji se ikada održao zimi, a odluka je donesena zbog nevjerojatno toplih uvjeta u tom dijelu svijeta. Ranije ovog mjeseca otkriveno je da bi se Svjetsko prvenstvo u Saudijskoj Arabiji moglo održati i između studenog i prosinca, kada su temperature znatno niže od onih u ljetnim mjesecima.