Gradi se futuristički nebeski stadion kakav čovjek još nije vidio: Pogledajte ovu ludost

Društvene mreže užarile su se nakon što je podijeljen neslužbeni konceptni video koji prikazuje stadion smješten u neboderu, čak 350 metara iznad zemlje. Prema različitim izvješćima, stadion će biti dio NEOM-ova projekta "The Line“ – ambicioznog plana izgradnje grada u ravnoj liniji usred saudijske pustinje, koji još nije započeo s gradnjom, prenosi DailyStar.

Stadion za SP 2034.

Navodi se da bi ovaj stadion mogao biti jedan od niza futurističkih stadiona koje Saudijska Arabija planira za Svjetsko prvenstvo 2034. godine. Nakon Katara 2022., svjetski će se nogomet ponovno vratiti na Bliski istok, a Saudijska Arabija je u kolovozu prošle godine predstavila 11 AI-generiranih koncepata stadiona za turnir. Nogomet bi tako mogao zakoračiti u budućnost s “nebeskim stadionom” na kojem bi se igrale utakmice najvećeg nogometnog svjetskog natjecanja.

Kapacitet 92.760 gledatelja

Glavni adut trebao bi biti Kralj Salman International Stadium u Rijadu, kapaciteta čak 92.760 mjesta, čime bi postao najveći stadion na kojem je ikada odigrana utakmica Svjetskog prvenstva. Završetak gradnje planiran je za 2029. godinu.

AI prikazi pokazuju i zelene brežuljke koji povezuju stadion s okolnim tlom — detalj koji posebno odskače u zemlji poznatoj po četvrtoj najvećoj pustinji na svijetu.

U predstavljanju projekta istaknuto je da će se NEOM stadion nalaziti više od 350 metara iznad tla.

“Stadion će pružiti iskustvo kakvo još nije viđeno,” stoji u izjavi.

“Ugrađen u infrastrukturu grada, dizajniran je da se ističe među najpoznatijim svjetskim građevinama. Nakon turnira bit će dom profesionalnog nogometnog kluba NEOM-a i središte sportskog i aktivnog načina života u gradu", navodi se.

Vjerujemo kako će hrvatska nogometna reprezentacija igrati na tom stadionu i biti dio povijesti.

