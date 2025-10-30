KOLEGE S TERENA /

Igrači Serie A se i službeno naklonili Modriću: Luka dobio veliko priznanje

Igrači Serie A se i službeno naklonili Modriću: Luka dobio veliko priznanje
Foto: Stefano Rellandini/afp/profimedia

U obrazloženju nagrade navedeno je da je Modrić 'primjer profesionalizma i izvrsnosti koji podiže razinu cijele lige'

30.10.2025.
20:45
Sportski.net
Stefano Rellandini/afp/profimedia
Luka Modrić osvojio je srca svih talijanskih ljubitelja nogometa, a takvih je 'na čizmi' jako puno. 

Hrvatski kapetan osvojio je nagradu koju dodjeljuje Talijanska udruga igrača (Associazione Italiana Calciatori) za najboljeg igrača Seria A za mjesec rujan. 

Novi 40-godišnji veznjak Milana je tako MVP mjeseca rujna, a Talijani ističu kako je njegova važnost za Milan, ali i za cijelu ligu važna kako na travnjaku, tako i izvan njega. 

U obrazloženju nagrade navedeno je da je Modrić 'primjer profesionalizma i izvrsnosti koji podiže razinu cijele lige'.

Modrić je u rujnu odigrao tri utakmice za Rossonere, a klub je slavio u sve tri. Protiv Bologne je zabio jedini gol u 1:0 pobjedi, a protiv Udinesea (3:0) i Napolija (2:1) bio je među najbolje ocijenjenim igračima utakmice. 

Luka ModrićSerie A
Igrači Serie A se i službeno naklonili Modriću: Luka dobio veliko priznanje