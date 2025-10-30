Legendarni Bugarin: 'Luka Modrić je je**no čudovište, a ovaj igrač je poput njega'

Florian Wirtz još uvijek nije pokazao svu raskoš talenta koju nestrpljivo iščekuju prvenstveno svi navijači Liverpoola, a sada ga je podržao legendarni igrač Manchester Uniteda, Dimitar Berbatov.

Bugarin, koji je proveo četiri sezone kod Liverpoolovih rivala i postigao 54 gola za klub, nepokolebljivo je uvjeren da će skupo plaćeni Nijemac prevladati svoje rane probleme kako bi napredovao na Anfieldu.

"Volim ga. On je fantastičan igrač. Bit će nevjerojatan, vjerujte mi", rekao je u podcastu Rio Ferdinand Presents pa nastavio:

"Nadam se da će biti strpljiv. Nadam se da će imati dobre ljude oko sebe, agenta, obitelj, što god. Nadam se da će trener vidjeti njegovu kvalitetu kao što ga svi vide. Siguran sam da svi vide njegovu kvalitetu i da će mu dati to vrijeme koje mu je potrebno da se uklopi u momčad. I jamčim vam da će biti uspješan."

Luka legenda nogometa

Berbatov je Wirtza usporedio s Lukom Modrićem, kako su Englezi napisali 'jednom od legendi nogometa, Lukom Modrićem', koji je još uvijek snažan u 40. godini s AC Milanom.

"Način na koji vidi nogomet, kako traži prostor, kako se zna pozicionirati, dodiri s loptom, improvizacija, oko za dodavanja i za golove. Naravno, netko može tvrditi da njegova fizička građa nije toliko sjajna za Premier ligu. Ali onda lako možete vidjeti sjajne igrače na njegovoj poziciji, poput Modrića, također iste građe. Modrić! Je**no čudovište! Nevjerojatan je. Zato mu dajte vremena. Mislim da će biti nevjerojatan za Liverpool."