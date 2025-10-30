Pogledajte čudo u Velikoj Gorici: Kamp HNS-a već sad izgleda fenomenalno

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Marijan Kustić, obišao je u društvu potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branka Bačića, ministra sporta i turizma Tončija Glavine, glasnogovornika Vlade Marka Milića i gradonačelnika Velike Gorice Krešimira Ačkara gradilište budućeg kampa Hrvatskog nogometnog saveza u Velikoj Gorici.

U obilasku gradilišta bili su i izbornik Vatrenih Zlatko Dalić, tehnički direktor A i U-21 reprezentacije Stipe Pletikosa, predsjednik Komisije za infrastrukturu i dopredsjednik HNS-a, Nenad Horvatić, član Izvršnog odbora Nenad Črnko, voditeljica odjela infrastrukture HNS-a, Andrea Dokuš, vlasnik tvrtke Kamgrad, Domagoj Kamenski, kao i brojni predstavnici izvođača radova i nadzora.

U tijeku su radovi na trećoj etaži upravne zgrade, stadion je u fazi postavljanja tribina, a uskoro započinje montaža čelične konstrukcije nadstrešnice, na zapadnoj strani kompleksa izvode se radovi na postavljanju rubnjaka i formiranju prometnice, u tijeku je postavljanje ograde oko cijelog igrališta, a u završnoj je fazi sustav odvodnje oko budućih terena.

"S obzirom na to da svakodnevno obilazim gradilišta po Hrvatskoj, moram reći da sam uistinu ugodno iznenađen dinamikom radova koji su realizirani jer sam ovdje prvi put put poslije polaganja temeljca na gradilištu nogometnog kampa. Čestitam predsjedniku Marijanu Kustiću i HNS-u kao investitoru, ali čestitam i izvođaču radova, nadzornom inženjeru i projektantu koji su osmislili ovo gradilište da sve ide sjajnom brzinom. Ako je rok izgradnje početkom 2027. godine, za očekivati je da ćemo poslije Svjetskog prvenstva iduće godine, vraćajući se s novom medaljom, novi veliki uspjeh hrvatskog nogometa proslaviti upravo ovdje. Ovo je veliki trenutak, ne samo za hrvatski nogomet, već i za hrvatski sport. Uvjeren sam da ćemo dobiti dom i hram hrvatskih nogometaša i da ćemo ovdje svjedočiti brojnim uspjesima hrvatskog nogometa. Jedva čekam dan kad ćemo na ovom igralištu iza nas prvi put baciti na branke", poručio je Branko Bačić.

"Ovo je jako dobar dan za hrvatski sport, nakon samo šest mjeseci već imamo ovako dobru realizaciju projekta. Dugo je vremena trebalo da dođemo do početka izgradnje nacionalnog nogometnog kampa, jako sam sretan da Vlada snažno i financijski podržava ovaj projekt. Ovo je sastavni dio fokusa Vlade na značajna ulaganja u sportsku infrastrukturu, ovo je kamp na kojem će igrati sve nacionalne selekcije. Čestitam Hrvatskom nogometnom savezu, ovo će uistinu biti svijetli primjer jer ovim ćemo se centrom moći pohvaliti svugdje u svijetu i, što je najvažnije, ovdje će se stvarati nove buduće svjetske nogometne zvijezde i zbog toga možemo biti jako sretni", rekao je Tonči Glavina.

"Uistinu sam iznenađen svime što je na gradilištu napravljeno u proteklih šest mjeseci, pritom moram pohvaliti izvođača radova i još se jednom zahvaliti Vladi Republike Hrvatske, na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem i resornim ministrima. Bez njihove velike podrške i želje izgradnja ovog kampa ne bi ni mogla početi. Naravno, zahvaljujem i gradonačelniku Velike Gorice, Krešimiru Ačkaru, ali i našoj krovnoj organizaciji Uefi. Kada uzmemo u obzir ovako kapitalan projekt, a izgradnja nacionalnog nogometnog kampa to uistinu jest, i kada vidimo što je sve napravljeno u proteklom razdoblju, svi možemo biti zadovoljni i dodatno motivirani. Uvjeren sam da ćemo nogometni kamp izgraditi u zadanim rokovima i da će se na terenima koji će ovdje uskoro niknuti napokon zakotrljati nogometna lopta", rekao je Marijan Kustić.

"Ovo je uistinu početak jedne nove povijesti Velike Gorice, želim prvenstveno zahvaliti Vladi Republike Hrvatske, našem premijeru, ovdje prisutnim resornim ministrima, gospodinu Bačiću koji je od prvog dana ovo državno zemljište stavio na raspolaganje kako bismo danas mogli svjedočiti ovoj prekrasnoj priči, te resornom ministru Tončiju Glavini koji pronalazi sredstva da bi se ovaj projekt u potpunosti realizirao. Velika Gorica će izgradnjom kampa brendirati, ne samo na nogometnoj mapi Hrvatske, već Europe i svijeta, što svakog našeg sugrađanina čini vrlo ponosnim. Nadamo se da će se naši reprezentativci vraćati u Veliku Goricu s medaljama i učiniti nas ponosnima kako smo oni to znaju", rekao je Krešimir Ačkar.

"Svi radovi su u normativima i uistinu je zadovoljstvo vidjeti kako radovi napreduju. S razvojnog gledišta izuzetno se radujem što će ovaj dom hrvatskog nogometa biti na čast svima nama koji sudjelujemo u nogometu, a najviše onima zbog kojih smo tu - našoj djeci i budućim naraštajima. Možemo biti zadovoljni što ćemo imati jedan tako reprezentativni objekt, ne samo u europskim, već i u svjetskim okvirima, koji će poslužiti za daljnji razvoj hrvatskog nogometa, ali vjerujem i novih medalja i velikih uspjeha", rekao je Stipe Pletikosa.