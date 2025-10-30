Ovako je pet kandidata izgledalo prije transformacije: Nevjerojatno je što su postigli

U devetoj sezoni ''Života na vagi'' koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo, večeras će se održati posljednje vaganje prije finala, kada će biti poznata trojica finalista koji će se boriti za glavnu nagradu od 20.000 eura. Četvrti finalist bit će otkriven tek u finalnoj epizodi. Među kandidatima koji su se borili za mjesto u finalu su Dominik, Domagoj, Ante, Nena, Josipa i Marija. Dominik je bio zaštićen imunitetom, dok su ostali morali postići najbolje rezultate kako bi osigurali svoje mjesto među finalistima. Nažalost, Josipa je ispala iz natjecanja, što je za nju bio emotivan trenutak.

Finalisti će biti poznati nakon večerašnje epizode, a veliko finale devete sezone Života na vagi bit će emitirano sutra, u petak, 31. listopada 2025. godine u 20 sati uživo na RTL-u. I dok čekamo veliko finale, prisjetimo se samog početka showa i TOP 5 kandidata ''Života na vagi'' koje smo odabrali.

U našoj galeriji možete pogledati kako su tijekom ulaska u show izgledali Dominik Šarić (32) iz Dugog sela, Josipa (49) iz Kostrene, Katarina (45) iz Splita, Ivan Galenić (25), Influencer koji je javnosti poznat i kao GallaSandalla te Marija Bartulović (25).

Finale ''Života na vagi'' gledajte uživo u petak, 31.10. na RTL-u ili platformi Voyo.