Trumpova kći Ivanka slavi 44. rođendan: Pogledajte kako je izgledala ranije

Ivanka Trump američka je poduzetnica, modna dizajnerica i bivša savjetnica u administraciji svog oca, američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kći je Donalda i njegove prve supruge Ivane Trump, rođene u tadašnjoj Čehoslovačkoj.

Završila je ekonomiju na Sveučilištu Wharton (University of Pennsylvania), a karijeru je započela u modnoj industriji – radila je kao model, a potom pokrenula vlastitu liniju odjeće, obuće i nakita. Njezin brend bio je uspješan nekoliko godina, ali ga je 2018. ugasila zbog kritika vezanih uz sukob interesa dok je bila uključena u politiku.