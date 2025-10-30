ČESTITKE /

Trumpova kći Ivanka slavi 44. rođendan: Pogledajte kako je izgledala ranije

Iako je ostala u kontaktu s politikom i poslovnim svijetom, nakon izlaska iz Bijele kuće manje je javno eksponirana.
Foto: Profimedia
Ivanka Trump rođena je 1981. godine u New Yorku kao drugo dijete Donalda i Ivane Trump.
Ivanka Trump američka je poduzetnica, modna dizajnerica i bivša savjetnica u administraciji svog oca, američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kći je Donalda i njegove prve supruge Ivane Trump, rođene u tadašnjoj Čehoslovačkoj.

Završila je ekonomiju na Sveučilištu Wharton (University of Pennsylvania), a karijeru je započela u modnoj industriji – radila je kao model, a potom pokrenula vlastitu liniju odjeće, obuće i nakita. Njezin brend bio je uspješan nekoliko godina, ali ga je 2018. ugasila zbog kritika vezanih uz sukob interesa dok je bila uključena u politiku.

30.10.2025.
11:36
Matea Bahovec
Profimedia
Ivanka TrumpDonald TrumpMelania TrumpIvana Trump
