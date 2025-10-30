Ovako se partijalo 2008.: Sandra Dabo bila je glavna zvijezda, a Simona je raspjevala cijeli klub

Godine 2008., povodom treće obljetnice postojanja časopisa Stars, u zagrebačkom Hemingway baru okupile su se neke od najpoznatijih zvijezda hrvatske estrade. Među uzvanicima su bile Ella Dvornik sa svojom majkom Danijelom Dvornik, Sandra Dabo, Jelena Urukalo i mnoge druge poznate osobe. Pogledajte u kakvim su modnim kombinacijama ove zvijezde zablistale te večeri i prošetale poznatim zagrebačkim klubom.