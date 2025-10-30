MLADOST LUDOST /

Ovako se partijalo 2008.: Sandra Dabo bila je glavna zvijezda, a Simona je raspjevala cijeli klub

Foto: Dalibor Urukalovic/pixsell
Brojne zvijezde okupile su se 2008. godine na zabavi povodom trećeg rođendana časopisa Stars.
Godine 2008., povodom treće obljetnice postojanja časopisa Stars, u zagrebačkom Hemingway baru okupile su se neke od najpoznatijih zvijezda hrvatske estrade. Među uzvanicima su bile Ella Dvornik sa svojom majkom Danijelom Dvornik, Sandra DaboJelena Urukalo i mnoge druge poznate osobe. Pogledajte u kakvim su modnim kombinacijama ove zvijezde zablistale te večeri i prošetale poznatim zagrebačkim klubom.

