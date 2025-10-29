OVAKO SE MIJENJALA /

Nazivaju je najseksi crvenokosom Hollywooda: Bujne obline zvijezde 'Mad Mena' i dalje su hit tema

Foto: Anita Weber/capital/capital Pictures/profimedia
Christina Hendricks američka je glumica i bivši model.
Američka glumica i model Christina Hendricks rodila se 3. svibnja 1975. godine u Knoxvilleu, u saveznoj državi Tennessee. Svjetsku slavu stekla je zahvaljujući ulozi Joan Holloway u kultnoj seriji "Mad Men" koja se prikazivala od 2007. do 2015. godine. Upravo joj je ta uloga donijela brojne nagrade i šest nominacija za prestižni Emmy. Kroz godine je postala prava ikona ženstvenosti. Njezine prepoznatljive obline, crvena kosa i retro stil učinili su je simbolom prirodne ljepote u svijetu Hollywooda. Osim što je uspješna glumica, Christina je karijeru započela kao model i često se pojavljivala u modnim kampanjama i reklamama, promovirajući ideju prihvaćanja vlastitog tijela i samopouzdanja.

Hendricks se 2009. godine udala za glumca Geoffreyja Arenda, s kojim je bila u braku deset godina. Par se mirno razišao 2019. godine, a ona je kasnije pronašla ljubav s kameramanom Georgeom Bianchinijem. Svoju vezu potvrdili su javno, a u travnju 2024. godine vjenčali su se na intimnoj ceremoniji u New Orleansu. Glumica trenutačno nema djece, a svoj privatni život čuva daleko od javnosti.

29.10.2025.
22:32
Hot.hr
Anita Weber/capital/capital Pictures/profimedia
Christina Hendricks
