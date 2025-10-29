Bernie Ecclestone se riješio jahte u Hrvatskoj: Pogledajte kako izgleda milijunska grdosija

ZBOGOM, PETARA /

Foto: Ivo Cagalj/pixsell
Legenda Formule 1, Bernie Ecclestone (95), odlučio je započeti s "čišćenjem svog života", a kao jedan od prvih koraka bila je prodaja luksuzne jahte "Petara" koja je godinama bila redovni gost na hrvatskoj obali.
Legenda Formule 1, Bernie Ecclestone, u 95. godini odlučio je “počistiti svoj život” prodajom luksuzne jahte Petara, koja je godinama bila redovni gost na hrvatskoj obali. Jahta je korištena tek osam dana u godini, a njezin naziv inspiriran je kćerima Petrom i Tamarom, koje je dobio u braku s bivšom suprugom Slavicom.

Bernie, kao i ostali članovi obitelji Ecclestone, često su se mogli vidjeti kako Petarom plove po Jadranskoj obali, a iako 95-godišnjak nije otkrio za koju cifru je prodao jahtu, njezina vrijednost procjenjuje se na vrtoglavih 20 milijuna eura. U našoj galeriji pogledajte kako izgleda ova luksuzna grdosina. 

 

29.10.2025.
20:30
Hot.hr
Ivo Cagalj/pixsell
Bernie EcclestoneJahta
