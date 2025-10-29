Neviđena akcija policije: Pogledajte s čime hvataju prijestupnike u prometu

Hrvatska policija jutros je krenula s velikom akcijom nadzora prometa u kojoj sudjeluje veliki broj policajaca. Prvi puta uz pomoć dronova kontroliraju vozače na području cijele države. Bespilotnim letjelicama upravljaju posebno osposobljeni policajci, a kontroliraju prekršaje poput prolaska na crveno, nepropisne uporabe mobitela ili nekorištenje sigurnosnog pojasa. Posebna pozornost usmjerena je na sankcioniranje prekoračenja brzine te vožnje pod utjecajem alkohola ili droga.