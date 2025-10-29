Pogledajte samo tu sreću! Sučić zabio prvijenac, ali sve zanima koga je pozdravljao na tribinama

IZMIJEŠAO OBRANU /

Foto: Ipa, Independent Photo Agency Srl/alamy/profimedia
Nogometaši Intera upisali su uvjerljivu pobjedu protiv Fiorentine rezultatom 3:0 u susretu devetog kola Serie A.
Nogometaši milanskog Intera svladali su pred svojim navijačima Fiorentinu s 3-0 u dvoboju devetog kola talijanske Serie A, uz sve pogotke u drugom poluvremenu.

Dugo je Inter lomio suparnika. Dominirao je od početka, ali je prvi pogodak dočekao tek u 66. minuti. Precizno je tada s 18 metara potegnuo turski nogometaš Calhanoglu i pogodio za 1-0. Samo pet minuta kasnije Inter je zabio i drugi pogodak, a autor je bio hrvatski reprezentativac Petar Sučić. Prvo je nekadašnji igrač Dinama lijepo prevario jednog suparničkog igrača, potom 'zavljao' drugoga i precizno u bliži kut zabio za 2-0. Bio je to njegov premijerni pogodak u dresu Intera. Tijekom proslave pogotka svi suigrači su mu došli u zagraljaj, a kada je slavlje završilo, Sučić se okrenuo prema tribinama i pozdravio nekoga. Talijanski mediji još nisu otkrili o kome se radi...

Za kraj je Calhanoglu postigao drugi svoj gol večeri, u 88. s bijele točke za 3-0.

Sučić je odigrao cijelu utakmicu, a Inter je došao na treće mjesto ljestvice. Inter ima tri boda manje od Napolija i Rome.

29.10.2025.
22:53
Sportski.net
Ipa, Independent Photo Agency Srl/alamy/profimedia
Petar SučićInterGolPrvijenac
