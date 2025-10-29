Željko Sopić odmah zapalio Osijek snažnom porukom navijačima

Nogometni klub Osijek danas je predstavio novog trenera Željka Sopića, koji je odmah nakon preuzimanja klupe poslao snažnu i odlučnu poruku navijačima putem službenog Instagram profila kluba. Objava je brzo privukla veliku pozornost i probudila nadu među pristašama Bijelo-plavih.

"Moram iskreno reći da smo definitivno na mjestu koje ne odgovara niti Osijeku, niti svim navijačima Osijeka koji ga podupiru i cijeloj Slavoniji", započeo je Sopić. "Ne da se nadam, nego sam siguran da ćemo dići Klub iz apatije koja se, moramo reći iskreno, uvukla u momčad... Vrijeme je da se probudimo i da krenemo naprijed", poručio je novi strateg Osijeka.

Ova objava dolazi u ključnom trenutku za klub s Opus Arene. Sopić je na klupu sjeo nakon sporazumnog raskida suradnje sa Simonom Rožmanom, a svemu je prethodila bolna serija od tri uzastopna poraza u prvenstvu. Njegov zadatak je jasan – vratiti pobjednički mentalitet u svlačionicu i povesti momčad prema vrhu ljestvice.

Reakcije navijača na društvenim mrežama nisu izostale. Većina komentara odiše optimizmom i podrškom novom treneru, poput poruke: "Nedjelja Sopiiceva prva pobjeda 100%". Neki su se našalili na račun mračne fotografije usporedivši ga s "Voldemortom", no prevladava nada u bolje sutra.

Sopićeva odlučna poruka unijela je novu energiju među navijače Osijeka, koji s nestrpljenjem iščekuju prve utakmice pod njegovim vodstvom.

