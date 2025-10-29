Željko Sopić odmah zapalio Osijek snažnom porukom navijačima
Sopićeva odlučna poruka unijela je novu energiju među navijače Osijeka
Nogometni klub Osijek danas je predstavio novog trenera Željka Sopića, koji je odmah nakon preuzimanja klupe poslao snažnu i odlučnu poruku navijačima putem službenog Instagram profila kluba. Objava je brzo privukla veliku pozornost i probudila nadu među pristašama Bijelo-plavih.
"Moram iskreno reći da smo definitivno na mjestu koje ne odgovara niti Osijeku, niti svim navijačima Osijeka koji ga podupiru i cijeloj Slavoniji", započeo je Sopić. "Ne da se nadam, nego sam siguran da ćemo dići Klub iz apatije koja se, moramo reći iskreno, uvukla u momčad... Vrijeme je da se probudimo i da krenemo naprijed", poručio je novi strateg Osijeka.
Ova objava dolazi u ključnom trenutku za klub s Opus Arene. Sopić je na klupu sjeo nakon sporazumnog raskida suradnje sa Simonom Rožmanom, a svemu je prethodila bolna serija od tri uzastopna poraza u prvenstvu. Njegov zadatak je jasan – vratiti pobjednički mentalitet u svlačionicu i povesti momčad prema vrhu ljestvice.
Reakcije navijača na društvenim mrežama nisu izostale. Većina komentara odiše optimizmom i podrškom novom treneru, poput poruke: "Nedjelja Sopiiceva prva pobjeda 100%". Neki su se našalili na račun mračne fotografije usporedivši ga s "Voldemortom", no prevladava nada u bolje sutra.
