Navijači Osijeka nisu prezadovoljni izborom Sopića, ali poručuju jednu stvar: 'Gorjet će benzinske'

Novi trener nogometaša Osijeka je 51-godišnji Željko Sopić obznanio je slavonski klub na društvenim mrežama te će na toj poziciji zamijeniti Simona Rožmana.

Tijekom srijede rastali su se Osijek i Rožman nakon vrlo lošeg ulaska u novu sezonu Osječana. Trenutačno je Osijek na pretposljednjem mjestu ligaške ljestvice i ima isti broj bodova kao posljednji Vukovar 1991. Početkom tjedna Osijek je poražen 2-4 kod Rijeke što mu je bio treći prvenstveni poraz u nizu.

Trenersku karijeru Sopić je počeo u Rudešu, a potom je radio u drugoj momčadi Dinama i Sabahu. Tijekom 2022. i 2023. vodio je Goricu, dok je kroz 2023. i 2024. godinu bio trener Rijeke. U ta dva kluba je ostavio najdublji pečat. Posljednji posao je obavljao u poljskom prvoligašu Widzewu iz Lodza gdje je radio od ožujka do kolovoza ove godine.

Navijači podijeljeni

Na klupi Osijeka Sopić će debitirati ove nedjelje, 2. studenoga, kada će na Opus Areni Osječani protiv Varaždina igrati ogled 12. kola HNL-a, a mi smo pogledali što kažu navijači klub s istoka Hrvatske na ovu vijest:

"Dosta je bilo anonimusa i tetkica. Udri Želja i šakom i kapom!"

"Na proljeće ćemo i njega potjerati... najmanje su krivi treneri..."

"Sve vam bude isto s izuzetkom pametovanja na presicama i pokušaja biti sarkastično smiješan."

"Trenutačno najbolji izbor i jedini koji može pokrenuti ovu ekipu. Ipak, ako u siječnju izostanu dolasci nekolicine kvalitetnih igrača (prvenstveno desni bek i prava "desetka"), bojim se da se nećemo puno maknuti iz ove rupe u koju smo upali."

"Gorjet će benzinske pumpe od Osijeka do Splita."

"Žao mi čovjeka, ali biti između mafije i uprave je nemoguće, samo će upropastiti svoj ugled."

"Nek mu je sa srećom, ali svi mi znamo koga treba promijeniti i(li) otjerati da bi klub prodisao. Trener je sporedan u toj priči."

