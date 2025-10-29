Gotovo je! Osijek ima novog trenera: Na vruću klupu stiže dobro poznato lice

Novi trener nogometaša Osijeka je 51-godišnji Željko Sopić obznanio je slavonski klub na društvenim mrežama te će na toj poziciji zamijeniti Simona Rožmana.

Tijekom srijede rastali su se Osijek i Rožman nakon vrlo lošeg ulaska u novu sezonu Osječana. Trenutačno je Osijek na pretposljednjem mjestu ligaške ljestvice i ima isti broj bodova kao posljednji Vukovar 1991. Početkom tjedna Osijek je poražen 2-4 kod Rijeke što mu je bio treći prvenstveni poraz u nizu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Trenersku karijeru Sopić je počeo u Rudešu, a potom je radio u drugoj momčadi Dinama i Sabahu. Tijekom 2022. i 2023. vodio je Goricu, dok je kroz 2023. i 2024. godinu bio trener Rijeke. U ta dva kluba je ostavio najdublji pečat. Posljednji posao je obavljao u poljskom prvoligašu Widzewu iz Lodza gdje je radio od ožujka do kolovoza ove godine.

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr!

Na klupi Osijeka Sopić će debitirati ove nedjelje, 2. studenoga, kada će na Opus Areni Osječani protiv Varaždina igrati ogled 12. kola HNL-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Željko Sopić gostovao je u studiju Net.hr i bilo je to uistinu nešto posebno