Službeno je! Rožman više nije trener Osijeka, traži se nasljednik, a spominje se poznato ime

Ono što se najavljivalo i očekivalo nakon ponedjeljka dobilo je službenu potvrdu. Simon Rožman više nije trener Osijeka. Kao prvi kandidat za nasljednika navodi se Željko Sopić.

"Simonu i cijelom njegovom stožeru ovim putem želimo zahvaliti na svemu što su pružili Klubu - ne samo znanje i iskustvo, nego i ljudske vrijednosti koje su svakodnevno pokazivali", napisao ne Osijek na svojim društvenim mrežama. Rožmanu je presudio poraz od Rijeke na Rujevici 4:2.

Osijek je početkom sezone pokazivao dobre igre, ali su golovi i bodovi izostajali. U posljednja tri kola nema niti igre niti bodova i očekivao se ovakav potez Uprave kluba s Drave.

Slovenski stručnjak ostavlja Slavomce na devetom mjestu s devet bodova nakon 11 kola, ali situacija s ekipom nije niti blizu tako loša i Osijek bi mogao biti dobra destinacija za Željka Sopića ili kojeg drugog trenera, vidjet ćemo.

