Rožman je bivši, u Osijek stiže dobro poznato SHNL ime!?

Rožman je bivši, u Osijek stiže dobro poznato SHNL ime!?
Foto: Nel Pavletic/pixsell

Sopić bi se trebao vratiti u HNL gdje će voditi treći klub

28.10.2025.
14:40
Sportski.net
Nel Pavletic/pixsell
Osijek je teško mogao zamisliti gori početak sezone i čini se da je on presudio treneru Simonu Rožmanu. Osijek je početkom sezone pokazivao dobre igre, ali su golovi i bodovi izostajali.

U posljednja tri kola nema niti igre niti bodova i, kako doznaje tportal, Simon Rožman više nije trener Osijeka. Prema njihovim izvorima, na osječku bi klupu trebalo stići dobro poznato ime - Željko Sopić. Bivši trener Gorice, Rijeke, Rudeša, prije dva mjeseca završio je svoju petomjesečnu epizodu u poljskom Widzewu iz Lodza.

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr. 

Sopić bi se trebao vratiti u HNL gdje će voditi treći klub, nakon Gorice i Rijeke. Osijek se nalazi na poražavajućem devetom mjestu prvenstvene ljestvice s jednakim brojem bodova kao i zadnji Vukovar

 

 

