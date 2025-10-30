Nikita 90-ih furala rokerski stil: Ovo je ona danas, na starim fotografijama neprepoznatljiva

Sredinom devedesetih godina, Nikolina Ivošević Nikita bila je jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatske dance glazbe, a danas 30. listopada slavi 56. rođendan. Riječanka koja je pod umjetničkim imenom Nikita osvajala publiku energičnim nastupima i hitovima, postala je simbol tog glazbenog žanra, a uz glazbenu karijeru je ostvarila i značajan angažman u kazalištu gdje je punih 15 godina bila dio ansambla Kazališta Komedija. Kako je Nikita izgledala prije 30 godina kada je imala kratku kosu i imala nešto drugačiji stil odijevanja, pogledajte OVDJE.