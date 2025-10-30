Predsjednik Milanović danas slavi rođendan! Ovako je svojedobno trenirao s Cro Copom

SVE NAJBOLJE /

Predsjednik Republike Hrvatske, Zoran Milanović danas slavi 59. rođendan. S roditeljima Stipom i Đurđicom odrastao je na Trnju i kasnije Črnomercu. Otac mu je rodom iz Glavica kraj Sinja, a majka iz Senja.

Završio je Centar za upravu i pravosuđe, današnju 1. gimnaziju, a diplomirao na Pravnom fakultetu kao izvrstan student.

Sa suprugom Sanjom Musić Milanović u braku je od 1994. godine. 

Za predsjednika Republike izabran je u veljači 2020. Drugi mandat osvojio je u siječnju 2025. 

Zoran Milanović nikada nije skrivao svoju ljubav prema sportu. Dobro je igrao nogomet i košarku, a bavio se i boksom. 2007. godine kada je bio predsjednik SDP-a, trenirao je s Mirkom Filipovićem u Šestinama.  U našoj fotogaleriji pogledajte kako je to izgledalo.

