Predsjednik Milanović danas slavi rođendan! Ovako je svojedobno trenirao s Cro Copom

Predsjednik Republike Hrvatske, Zoran Milanović danas slavi 59. rođendan. S roditeljima Stipom i Đurđicom odrastao je na Trnju i kasnije Črnomercu. Otac mu je rodom iz Glavica kraj Sinja, a majka iz Senja.

Završio je Centar za upravu i pravosuđe, današnju 1. gimnaziju, a diplomirao na Pravnom fakultetu kao izvrstan student.

Sa suprugom Sanjom Musić Milanović u braku je od 1994. godine.

Za predsjednika Republike izabran je u veljači 2020. Drugi mandat osvojio je u siječnju 2025.

Zoran Milanović nikada nije skrivao svoju ljubav prema sportu. Dobro je igrao nogomet i košarku, a bavio se i boksom. 2007. godine kada je bio predsjednik SDP-a, trenirao je s Mirkom Filipovićem u Šestinama. U našoj fotogaleriji pogledajte kako je to izgledalo.