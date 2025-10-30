Koliko bivših misica na jednom mjestu: Evo tko se sve pojavio na izboru za Miss Hrvatske

Lijepa Zagrepčanka Ema Helena sinoć je ponijela lentu 30. Miss Hrvatske, čime je stekla pravo predstavljati Hrvatsku na 73. izboru za Miss Svijeta, koji će se održati u proljeće iduće godine. Titula prve pratilje pripala je osamnaestogodišnjoj Jani Biondić, ovogodišnjoj Miss Ličko-senjske županije. Jubilarni izbor obilježila je svečana atmosfera i prisustvo brojnih bivših nositeljica ove prestižne titule – Anice Martinović Kovač, Miss Hrvatske 1995. i prve pratilje Miss Svijeta, zatim Maje Nikolić (Miss Hrvatske 2012.), Lane Gržetić (2013.), Antonije Gogić Bračulj (2014.), Tee Mlinarić (2017.) i Katarine Mamić (2019.). Kako je sve izgledalo - pogledajte u našoj galeriji.