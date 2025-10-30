Koliko bivših misica na jednom mjestu: Evo tko se sve pojavio na izboru za Miss Hrvatske

KAKVE LJEPOTICE /

Foto: Neva Zganec/pixsell
Lijepa Zagrepčanka Ema Helena sinoć je ponijela lentu 30. Miss Hrvatske, čime je stekla pravo predstavljati Hrvatsku na 73. izboru za Miss Svijeta, koji će se održati u proljeće iduće godine. Titula prve pratilje pripala je osamnaestogodišnjoj Jani Biondić, ovogodišnjoj Miss Ličko-senjske županije. Jubilarni izbor obilježila je svečana atmosfera i prisustvo brojnih bivših nositeljica ove prestižne titule – Anice Martinović Kovač, Miss Hrvatske 1995. i prve pratilje Miss Svijeta, zatim Maje Nikolić (Miss Hrvatske 2012.), Lane Gržetić (2013.), Antonije Gogić Bračulj (2014.), Tee Mlinarić (2017.) i Katarine Mamić (2019.). Kako je sve izgledalo - pogledajte u našoj galeriji. 

30.10.2025.
9:25
Hot.hr
Neva Zganec/pixsell
Izbor Za Miss HrvatskeZagrebCrveni Tepih
