Ljubila je Sandija Cenova, a onda ju je osvojio ugledni poduzetnik: Gdje je danas Branka Bebić?

Poduzetnica i bivša manekenka Branka Bebić Krstulović (50) jedno je od najprepoznatljivijih imena hrvatske modne scene 90-ih godina. Rođena 1975. u Metkoviću, Branka je još kao vrlo mlada osvojila Hrvatsku, a potom i Europu. Godine 1994. ponijela je laskavu titulu Miss Hrvatske, da bi iste godine postala i Miss Europe, čime je zacementirala svoj status jedne od najuspješnijih i najljepših Hrvatica svoga vremena.