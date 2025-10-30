Sprovod Nicoliera ući će u nacionalno sjećanje: Heroja bi moglo ispratiti 40.000 ljudi!

OTKRIVAMO DETALJE /

Vukovarski heroj Jean-Michel Nicolier na posljednji će počinak biti ispraćen u četvrtak, 6. studenog, u 13 sati na Memorijalnom groblju u Vukovaru. Na sprovodu se očekuju tisuće ljudi. Njegovi majka i brat odlučili su da će ga pokopati u gradu za koji se borio i na kraju dao i svoj život. U Hrvatsku je stigao u ljeto 1991., nekoliko dana nakon 25. rođendana, a u obranu Vukovara uključio se kao pripadnik HOS-a.

Nakon pada grada vojnici JNA i srpske paravojske tražili su upravo mladog "Francuza" kako mu je bio nadimak. Našli su ga u vukovarskoj bolnici gdje je završio nakon ranjavanja. Iako je mogao i ranije napustiti grad pred padom, Jean-Michel je ostao. Odveden je iz bolnice u noći sa 20. na 21. studenog 1991. godine i pogubljen ispred hangara na Ovčari.

Sada će biti pokopan samo nekoliko kilometara od mjesta gdje je ubijen. "Njegove riječi da je 'došao biti u Vukovaru u dobru i u zlu' su antologijske. To je nešto što bi svima trebao biti dokaz kolika je veličina bio taj mladi čovjek. On je svjestan bio što ga čeka, vidio je to...

Nije tražio da ga novinari spase, francusko veleposlanstvo, nego je rekao da će dijeliti sudbinu Vukovaraca u dobru i zlu. Nažalost, ubijen je divljački i zakopan s dva hrvatska branitelja pa ekshumiran. Napokon su majka i obitelj doživjeli taj mir da ga mogu kršćanski pokopati i drago mi je što je obitelj odlučila da će biti pokopan u Vukovaru za kojeg je živio i umro", kazao je ministar obrane Ivan Anušić.

Ispraćaj s najvišim vojnim počastima

Pred Spomenikom domovini u Vukovarskoj ulici Ana Mlinarić je izvijestila o detaljima priprema pogreba vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera. Razgovarala je s članovima njegove obitelji, predstavnicima Ministarstva branitelja i Ministarstva obrane, suborcima te vukovarskim gradonačelnikom Marijanom Pavličekom.

Obitelj će donijeti konačnu odluku o svim pojedinostima, a pripreme su još u tijeku jer je do sprovoda ostalo tjedan dana. Kao i inače kada se pokapaju pronađene nestale osobe, u organizaciji pomaže Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Ono što je zasad sigurno jest da će Jean-Michel biti pokopan idućeg četvrtka uz najviše vojne počasti. Uz njegov lijes stajat će počasna straža i počasna desetina, a vojnici će nositi njegovu fotografiju, križ i odlikovanja. Obitelji će biti predana državna zastava.

Na sprovodu se očekuju najmanje dva govornika - predstavnik njegovih suboraca te ministar branitelja Tomo Medved. Jean-Michel će biti pokopan svega šest i pol kilometara od Ovčare, mjesta na kojem je ubijen i kasnije pronađen. Pokop će se održati na Memorijalnom groblju u 13 sati, a sat vremena kasnije u crkvi svetih Filipa i Jakova u Vukovaru služit će se misa zadušnica.

I do 40 tisuća ljudi u povorci za Nicoliera

Očekuje se da će sprovod biti velik događaj u Vukovaru. Iako je radni dan, mnogi će se nastojati organizirati i doći na ispraćaj. Prema različitim procjenama, u Vukovaru bi se moglo okupiti od nekoliko tisuća do čak 40 tisuća ljudi, dirnutih pričom o 25-godišnjem Francuzu koji je dobrovoljno došao u Hrvatsku braniti Vukovar, a odbio evakuaciju unatoč mogućnosti da napusti grad s ekipom francuskih novinara.

Na sprovodu se očekuju brojni branitelji i suborci. Prema informacijama iz veteranskih krugova, dolazak najavljuju i članovi navijačkih skupina Torcide i Bad Blue Boysa, koji će se također organizirano uputiti u Vukovar.

Uz hrvatske političare i saborske zastupnike, očekuje se i prisutnost predstavnika Vlade, uključujući ministra obrane Ivana Anušića i ministra branitelja Tomu Medveda. Na sprovodu bi trebali nazočiti i predstavnici Francuske – veleposlanik i njegova dva suradnika, koji su već sudjelovali na identifikaciji u Vukovaru prošlog petka.

U svakom slučaju, Vukovar će idući tjedan ponovno postati mjesto pijeteta i zajedništva – svega dva tjedna prije obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara.