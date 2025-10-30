Idete na samoposlužnu blagajnu u dućanu? Možda ćete za to svaki put i dobiti popust

Sami skeniramo, pakiramo i plaćamo — i tako već petnaestak godina. Samoposlužne blagajne postale su dio svake veće trgovine u zemlji. Nekad novotarija, danas su za mnoge kupce – prvi izbor. Brže su, praktičnije i štede živce u gužvama.

Tako misli i Maks iz Zagreba: „Beskonačno su brže, budući da ih je više nego običnih. I kad je dugi red, OK je stati u njega jer znate da ste na redu za minutu, a ne za deset, pogotovo kad je netko s velikim kolicima ispred, jer oni s manje stvari brže odu s blagajne.“

Ivana dodaje: „Glavno da je djelatnik uvijek tamo, uvijek spreman pomoći, tako da je sasvim u redu – nemam nikakvih zamjerki.“

No, nisu svi oduševljeni samonaplatom. Nekim kupcima to je jednostavno – previše posla. Tako misli i Mira iz Zagreba:

„Idem kod blagajnice zato što mi je to komplicirano – moraš čitati, gledati, moraš ovo, moraš ono, a imam toliko toga u glavi, tako da mi je lakše otići kod blagajnice i to riješiti.“

Potrošači obavljao posao trgovaca

Dok dio kupaca radije čeka trgovca, drugi preuzimaju posao sami. A upravo taj rad, upozorava Udruga za zaštitu potrošača, trebao bi biti nagrađen. Predsjednica udruge, Ana Knežević, ističe: „Zapravo su potrošači dovedeni u poziciju da obavljaju posao trgovaca – sami uzimamo voće i važemo, sami uzimamo povrće, kruh, na kraju sve sami skeniramo, spremamo i plaćamo. Obavili smo posao za nekoliko trgovaca, pa bi bio red da budemo i nagrađeni.“

Udruga predlaže popust od 5 posto za sve koji koriste samoposlužne blagajne.

Ljubica iz Zagreba smatra da bi to bilo odlično rješenje, a slično misli i Valentina.

Za HUP inicijativa nema smisla

Trgovci, međutim, nisu oduševljeni prijedlogom. Mirko Budimir, potpredsjednik Izvršnog odbora HUP – Udruge trgovina, kaže:

„Inicijativa nema smisla. Sama činjenica da netko tko se zna služiti informatikom može brže obaviti kupnju – to je već benefit za njega.“

Prema riječima trgovaca, samoposlužne blagajne donose korist svima. Budimir dodaje:

„Kupac brže obavi kupnju, a djelatnik koji bi bio na blagajni može se posvetiti drugom poslu – pomoći kupcima, složiti robu, upoznati ih s ponudom. To su velika financijska ulaganja i u konačnici svi dobivamo – trgovac i kupac.“

Popust od 5 posto za one koji kupuju sami, potrošačke udruge planiraju predložiti Ministarstvu gospodarstva. Iz Ministarstva poručuju da to ovisi isključivo o volji trgovaca te da inicijativa nije predviđena u predstojećim izmjenama Zakona o zaštiti potrošača.

