Zbog negiranja zločina u Jasenovcu SDSS podnosi kaznenu prijavu: 'HDZ ima najveću odgovornost'

Gosti saborskog okruglog stola o Jasenovcu zaradit će kaznenu prijavu zbog svojih izjava i tvrdnji. Najavili su je predstavnici Srba u Hrvatskoj. Osim DORH-a, traže i reakciju Ustavnog suda

30.10.2025.
19:39
Katarina Brečić
Rtl Danas
Na konferenciju za medije donijeli su poimenični popis žrtava jasenovačkog logora i najavili kaznenu prijavu protiv Igora Vukića i ostalih sudionika saborskog okruglog stola, na kojem se negirao karakter ustaškog logora. "Ustraju u kampanji umanjivanja žrtava kvislinške i zločinačke Nezavisne Države Hrvatske", rekao je predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.

Na okruglom stolu u saboru u utorak pozvani sudionici govorili su da NDH treba ući u Ustav, da Jasenovac nije bio logor smrti, nego radni logor, kao i da su se logoraši mogli baviti sportom i glazbom.

"Ono što me kao zastupnicu u saboru vrijeđa je da se pod krovom sabora dozvolilo negiranje i dodatno sramoćenje žrtava Jasenovca", kaže zastupnica Dragana Jeckov. "NDH je afirmirana, o NDH se govorilo afirmativno. Time je Ustav i ustavne vrijednosti bačen kroz blato i provučen kroz blato", kaže zastupnik Boris Milošević.

HDZ ima najveći stupanj odgovornosti

Pa SNV i SDSS traže da Ustavni sud zaštiti ustavni poredak. Oni odgovaraju da ne daju pravna mišljenja, kao i da se o NDH sud jasno odredio. DORH pak poručuje da će postupati ako zaprimi kaznenu prijavu ili bude raspolagalo saznanjima da je počinjeno kazneno djelo. Pupovac proziva i HDZ.

"HDZ ima najveći stupanj političke odgovornosti. Kao što sam kaže, da je imao najznačajniju ulogu u stvaranju države, tako ima i najveći stupanj političke odgovornosti što se s tom državom događa i danas", kaže Pupovac.

Na prozivke je reagirao predsjednik sabora. Još jednom ponavlja da nije imao ovlasti zabraniti okrugli stol u organizaciji Kluba zastupnika stranaka DOMiNO i Hrvatskih suverenista. "Svatko može izvršiti uvid u sadržaj Okruglog stola te, ako smatra da je tom prigodom učinjeno kazneno djelo, može podnijeti prijavu nadležnim tijelima kaznenog progona", kaže predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Ministarstvo financiralo Vukićevo istraživanje

U međuvremenu se doznalo i da je Ministarstvo branitelja financiralo Vukićeva istraživanja o Jasenovcu. HDZ-ov ministar pravosuđa pak smatra da je okrugli stol iskorišten u političke svrhe.

"S jedne strane se koriste ove teme polariziranje od strane ljevice, recimo u Zagrebu. S druge imamo ovu situaciju u saboru. Dakle imamo dvije strane koje grade svoju političku agendu i to nije dobro. U nedostatku bilo kakvog sadržaja žele ovakve teme stavljati na dnevni red", kaže ministar Damir Habijan.

U stranci Domino, koja stoji iza okruglog stola, ne ograđuju se od izrečenog niti vide išta sporno u tome što nisu pozvani povjesničari. "Mi snosimo određenu političku odgovornost kao organizatori, a to znači da ćemo vidjeti hoće li nas birači kazniti ili nagraditi", kaže zastupnik Igor Peternel.

Igor Vukić, novinar i publicist, koji je iznio sporne teze o Jasenovcu, kaže da očekuje da će kaznena prijava protiv njega biti odbačena, kao što je to ranije DORH učinio na temelju prijave pučke pravobraniteljice.

