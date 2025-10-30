Pupovac će tužiti Vukića zbog sramotnih izjava o logoru u Jasenovcu

Srpsko narodno vijeće (SNV) najavilo je u četvrtak podnošenje kaznene prijave protiv Igora Vukića i drugih sudionika okruglog stola u Hrvatskom saboru zbog javnog odobravanja i umanjivanja zločina počinjenih u ustaškom logoru Jasenovac, na kojem su negirane žrtve i zločini režima NDH.

Predsjednik SNV-a Milorad Pupovac izjavio je da će prijava biti podnesena temeljem članka 325. Kaznenog zakona, koji propisuje kaznu za javno odobravanje, poricanje ili znatno umanjivanje genocida i zločina protiv čovječnosti.

Pupovac je rekao da "nema mnogo smisla upuštati se u raspravu s ljudima koji imaju samo jedan cilj, da ustraju u kampanji umanjivanja žrtava zločina kvislinškog i zločinačkog ustaškog režima Nezavisne Države Hrvatske, ili njihova potpunog negiranja"

"Od današnjeg dana pripremit ćemo tužbu protiv Igora Vukića i ostalih. Njihova je misija umanjiti žrtve zločina kvislinške i zločinačke Nezavisne Države Hrvatske", rekao je Pupovac, upozorivši da se "rehabilitacijom NDH pokušava promijeniti ustavni luk Republike Hrvatske".

Pozvali Ustavni sud da zaštite ustavni poredak

SNV je pozvao Ustavni sud da zaštiti ustavni poredak i vrijednosti na kojima počiva hrvatska država, poručivši da se "negiranjem jasenovačkih žrtava i karaktera NDH otvara prostor najopasnijim oblicima povijesnog revizionizma".

"Ako se ovo nastavi i prihvati ovako, unatoč nekim ljudima koji misle da je drugačije, Hrvatska, ne samo da Srbi u Hrvatskoj, ovo malo što je ostalo, neće imati budućnost. Židovi koji su ostali neće imati budućnosti, nego neće ni Hrvatska imati budućnosti. Kao što je ni NDH nije imala.", rekao je Pupovac.

Iznio je podatak da je za vrijeme NDH preko 77 posto židovske populacije bilo ubijeno ili je poslano u njemačke logore i tamo skončalo, isto tako preko 30 posto romske populacije te ogroman broj Srba u Hrvatskoj, koji su, prema njihovim pokazateljima, najbrojniji stradalnici slavenskog dijela stanovništva na prostoru NDH i u postotku i u apsolutnom broju.

Jeckov zabrinuta za budućnost Srba u Hrvatskoj

Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov ocijenila je da je održavanje skupa u Saboru "sramota i pljuska svakom građaninu Hrvatske", poručivši da su saborske prostorije postale mjesta "za promociju i zagovaranje negiranja ustaških zločina".

"Zabrinuta sam za budućnost Srba u Hrvatskoj i pitam se što je sljedeće, možda rasni zakon na saborskim klupama?", rekla je Jeckov.

Skup u Saboru, održan 28. listopada, izazvao je negodovanje javnosti zbog izjava koje su umanjivale broj žrtava i negirale zločine ustaškog režima u logoru Jasenovac.

