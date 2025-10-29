Žestoke reakcije oko Jasenovca: 'Sanader je bio lopina, ali ne bi to pustio van'

Ni dan poslije ne jenjavaju reakcije na okrugli stol o Jasenovcu, pri čemu ga je čelnik DP-a Ivan Penava u srijedu ocijenio neozbiljnim, dok s ljevice stižu zahtjevi da institucije propitaju eventualnu kaznenu odgovornost jer je, tvrde, prema KZ-u, riječ o kaznenom djelu negiranja genocida.

"Ne vidim zašto bi bilo sporno da se o tome raspravlja u znanstvenim krugovima, ali u kontekstu održavanja tog okruglog stola i laganog izričaja i pokušaja negiranja žrtava mi smo jednostavno preozbiljni ljudi i preozbiljna stranka da bismo sudjelovali u nečemu što a priori negira, što dijeli hrvatsko društvo i, na kraju, ne vodi ka istini", ustvrdio je predsjednik DP-a Ivan Penava. On se time referirao na jučerašnji okrugli stol o Jasenovcu u Saboru, u organizaciji stranke DOMiNO i Hrvatskih suverenista.

Mi, naglasio je Penava, čvrsto vjerujemo da jedino istina može hrvatsko društvo voditi u budućnost, bez obzira na kojoj su se strani nalazili preci. "Treba priznati ono što je loše i onda zajednički nastaviti graditi budućnost i taj skup je možda dijelom imao takve tendencije, ali u velikom dijelu, s obzirom na aktere koji su stajali iza organizacije okruglog stola od kojih su neki bili čimbenici onog bivšeg sustava, a neki donedavno svjetonazorski pripadali toj priči dok danas pričaju nešto sasvim drugo, za nas je to jedna vrlo neozbiljna priča. To je priča kojoj ne vjerujemo jer je riječ o vrlo osjetljivom području koje nije zaslužilo da mu se prilazi na ovako neozbiljan način", kritizirao je skup.

Najavio je da će povjerenstvo DP-a na čelu s povjesničarkom Vlatkom Vukelić s još nizom drugih povjesničara na stol staviti i jasno raspraviti sve sporne podatke, dodavši da i oko Jasenovca ima dosta toga spornog te da "povijest koju su pisali komunisti moramo znanstveno propitati".

Novak (Možemo!): 'Apsolutno nedopustivo'

"Ono što se jučer dogodilo u Hrvatskom saboru je apsolutno nedopustivo i neprihvatljivo jer se pod krinkom znanstvenog pristupa temi žrtava u Jasenovcu zapravo negirao genocid. Izreći da su se djeca sama prijavljivala u logor i da su tamo imali glazbene večeri i da su logoraši maltene imali rekreaciju potpuno je suludo i, po našem mišljenju, protuzakonito. Prema Kaznenom zakonu, negiranje genocida ili njegovo znatno umanjivanje je kazneno djelo", ustvrdila je Dubravka Novak (Možemo!).

"Od pokliča u jednoj pjesmi došli smo do, ne revizionizma, nego potpunog negiranja zločina u Jasenovcu, ali ne samo tamo. Gordan Jandroković je jučer dopustio ono što je apsolutno najveća mrlja koja se dogodila od osamostaljenja Hrvatske", kazala je.

Raukar Gamulin: Očekujem da institucije krenu u izvide

Urša Raukar Gamulin pozvala je sve institucije da istraže je li došlo do povrede Kaznenog zakona čl. 325. st. 4. jer se ovdje ne radi o revizionizmu, nego o negaciji koju iznose ljudi koji nisu povjesničari, nemaju nikakvu znanstvenu kvalifikaciju, a u njihove motive zašto žele reinkarnirati NDH i zašto se daju izjave da ima mjesta i za NDH u Ustavu RH, ne ulazi. Ti su motivi mračni i opasni za Hrvatsku i ja pozivam sve, naročito institucije da se drže slova Ustava i Kaznenog zakona, i očekujem da institucije krenu u izvide, zatražila je.

Raukar Gamulin je izvijestila i da joj je danas predsjednik Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja na sjednici prigovorio što je htjela govoriti o spornom okruglom stolu, kazavši kako to može tražiti na dan kada su pronađeni ostaci Jean-Michela Nicoliera. "Upravo zbog Jean-Michela Nicoliera, zbog svih stradalih u Domovinskom ratu, zbog svih ubijenih, zbog svih odvedenih u logore u Srbiji ne smijemo dozvoliti negaciju ratnih zločina, holokausta i istrebljivanja drugih samo zato što su druge nacije, vjere ili političkog uvjerenja", poručila je.

Reakcija Mosta

Jasenovac je definitivno logor u kojem su se ljudi ubijali i to je za svaku osudu, ali zar ljudi nemaju pravo na istinu i da saznaju točan broj ubijenih tamo, zapitao je Mostov Marin Miletić.

"Most i ja osobno osuđujemo svaki režim, fašizam, nacizam, komunizam, a shodno tome i ustaški režim. Jesu li se u Jasenovcu događala ubojstva, jesu li ginuli nedužni ljudi? Jesu. Treba li to osuditi? Treba. Ali problem je u tome što neki ljudi jednostavno ne žele čuti pokušaj drugačijeg razmišljanja”, kazao je. Istaknuo je da je predsjednik Franjo Tuđman u svojoj knjizi naveo 30.000 žrtava dok ih JUSP Jasenovac navodi 83.000.

"Činjenica da su FER-ovci dokazali da postoje dupla imena i ljudi koji su živjeli i umrli prirodnom smrću kasnije, a na popisu su. Pa predsjednik Vlade je bio na pogrebu prije 10-ak godina diplomatu, Židovu, koji je na popisu da je ubijen u Jasenovcu. Zato je važno da država to raščisti", rekao je.

Nezavisni zastupnik u Klubu Mosta Josip Jurčević, ponovivši stavove koje je iznio u jučerašnjem slobodnom govoru, posebno zabrinjavajućim je ocijenio da je 'jasenovački mit institucionalno žešći u samostalnoj Hrvatskoj nego što je bio u Jugoslaviji'. "Danas su svi koji inzistiraju na tom mitu ili agenti ili korisne budale nečega što ja simbolički zovem 'crvenim fašizmom', ili se iza toga zapravo kriju velikosrbijanski interesi", poručio je.

Mrak Taritaš: Sanader je bio lopina, ali i frajer koji to ne bi dopustio

Za Anku Mrak Taritaš (GLAS) to je jad i sramota i nedopustivo je što se to događalo u Saboru. Smatra da je riječ o nazadnjačkom skupu, a glavnim krivcem je označila premijera Andreja Plenkovića. "Plenković je taj koji je ponovo u javni prostor pustio pozdrav 'Za dom spremni', pustio duha iz boce van i teško će ga vratiti nazad i njegovo političko nasljeđe sva tri mandata će biti upravo to. To nikada ne bi napravio njegov prethodnik Ivo Sanader, koji je bio lopina par excellence, ali je bio frajer i ne bi pustio to van", istaknula je. Mišljenja je da tu ima prostora za kaznenu odgovornost te ocijenila da je predsjednik Sabora Gordan Jandroković reagirao vrlo mlako, umiveno i u rukavicama umjesto da se puno jasnije očitovao.

Dalija Orešković (DOSIP) mišljenja je da nam je najveći problem to što se sada višestrukim ugovaranjem koncerata Marka Perkovića Thompsona došlo do toga da će Za dom spremni urlati i treštati iz brojnih naših gradova. "Došli smo do toga da će se naša mladost učiti da je ustaški pozdrav nešto što odražava domoljubni duh hrvatskog naroda i simbol obrane u Domovinskom ratu. Dakle sve ono za što smo se borili i u tim najtežim godinama u modernoj hrvatskoj povijesti, sve ono što smo gradili proteklih 30-ak godina, past će u vodu samo zato što je netko toliko pohlepan i gladan vlasti", poručila je.

