U Vukovar stigla majka ubijenog Francuza: Izjave nakon identifikacije posmrtnih ostataka

Nakon neslužbene objave o pronađenim posmrtnim ostacima francuskog dragovoljca Jean-Michela Nicoliera ubijenog na Ovčari 1991. godine, u vukovarskoj bolnici "Dr. Juraj Njavro" bit će obavljena službena identifikacija kojoj će prisustvovati i ministar branitelja Tomo Medved. Iza toga su predviđene izjave za medije.

Posmrtni ostaci tri tijela pronađeni su nedaleko od Spomen doma Ovčara, a jedno na odlagalištu otpada Petrovačka dola.

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Majka ubijenog Francuza u Vukovaru

11.15 - Na identifikaciju je stigla i majka vukovarskog heroja Lyliane Fournier, pišu 24 sata.

Pronađeni ostaci tri tijela

10.12 - U Nacionalnoj memorijalnoj bolnici dr. Juraj Njavro u Vukovaru u srijedu u 11 sati bit će obavljena identifikacija posmrtnih ostataka pronađenih tijekom ekshumacija na području Vukovara. Posmrtni ostaci tri tijela pronađeni su nedaleko od Spomen doma Ovčara, a jedno na odlagalištu otpada Petrovačka dola, prenose mediji.

Za sad nije službeno potvrđeno jesu li među posmrtnim ostacima tri tijela, pronađenih na Ovčari, i oni francuskog dragovoljca, kako se od trenutka kada su pronađeni posmrtni ostaci neslužbeno govori. Ta ekshumacija obavljena je 25. rujna, a u međuvremenu su obavljene i DNA analize koje u srijedu trebaju potvrditi članovi obitelji Nicoliera.

Jean-Michel Nicolier (1966.-1991.) francuski dragovoljac i hrvatski branitelj u Domovinskom ratu, došao je u ljeto 1991. u Hrvatsku i aktivno se uključio u obranu od velikosrpske agresije. U Vukovara je kao pripadnik HOS-a sudjelovao u obrani gradske četvrti Sajmišta. Ranjen je 9. studenoga 1991. i prevezen u vukovarsku bolnicu. Nakon pada i okupacije Vukovara i ulaska Jugoslavenske vojske i srpskih paravojnih postrojba u bolnicu, Nicolier je odveden zajedno s ostalim hrvatskim ranjenicima, braniteljima, bolesnicima, medicinskim osobljem i civilima te je u noći s 20. na 21. studenoga 1991. pogubljen na Ovčari.

